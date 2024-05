Program „Kolej plus” został przyjęty przez rząd w grudniu 2019 r., w 2022 r. spółka PKP Polskie Linie Kolejowe wybrała do realizacji zgłaszane przez samorządy pomysły. Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak w odpowiedzi na interpelację posłanki Pauliny Matysiak zaznacza, że program wciąż jest na bardzo wczesnym etapie. W przypadku większości z 35 zwycięskich przedsięwzięć trwa przygotowanie dokumentacji projektowej. Jak zaznacza Malepszak, program wymaga teraz przeglądu pod kątem racjonalności wydatków środków publicznych. „Program był bowiem niedostatecznie przygotowany, jeżeli chodzi o analizy ekonomiczno-finansowe i wiele projektów budzi wątpliwości co do ich zasadności” – pisze Malepszak.

