R22 ma 15% udziału w rumuńskim rynku hostingu, docelowo chce mieć 30%



Warszawa, 28.09.2018 (ISBnews) - R22 zawarł umowy nabycia dwóch kolejnych spółek rumuńskich działających pod markami mxHost i xServers, podała spółka. Dzięki realizacji trzech akwizycji o łącznej wartości 5,3 mln euro grupa posiada 15% udziałów w rynku. Jednocześnie R22 planuje kolejne akwizycje, które pozwolą na umocnienie pozycji lidera w Rumunii i wzrost udziału do poziomu 20% do końca roku, a docelowo do ponad 30%.

Łącznie mxHost, xServers i Gazduire Web obsługują obecnie około 30 tys. klientów i ponad 50 tys. domen. W swojej ofercie posiadają m.in. usługi hostingowe, domeny, certyfikaty SSL i serwisy dedykowane. Przejęte podmioty są w dobrej kondycji finansowej i generują zyski na poziomie netto, podano w komunikacie.

"Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, właśnie finalizujemy zakup dwóch kolejnych spółek rumuńskich. Dzięki realizacji tych transakcji zdobyliśmy pozycję lidera w branży. Patrzymy jednak na kolejne firmy, które dobrze pasują do naszego modelu rozwoju i wpisują się w przyjętą strategię. Przejmujemy wyłącznie rosnące, dobrze funkcjonujące podmioty, dzięki temu możemy uzyskać obustronne synergie" - powiedział prezes R22 Jakub Dwernicki, cytowany w materiale.

Działalność hostingowa grupy na rynku rumuńskim będzie prowadzona przez spółkę celową H88 Hosting S.R.L., która posiada 100% udziałów w Gazduire Web S.R.L. i S.C. Web Class S.R.L. (xServers) oraz 60% udziałów w S.C. NET DESIGN S.R.L. (mxHost). Działalnością operacyjną H88 w Rumunii będą zarządzać lokalni menedżerowie. Akwizycje zostaną sfinansowane z środków własnych oraz finansowania dłużnego. Obecnie grupa finalizuje proces pozyskania finansowania zewnętrznego, zgodnie z podpisanymi umowami, płatność za przejmowane spółki ma nastąpić do 15 października, podano także.

"Rynek rumuński można porównać do polskiego sprzed 5 lat, gdzie w branży było jeszcze wiele miejsca do zagospodarowania. W Rumunii z roku na rok oczekiwany jest wzrost organiczny na poziomie 20%, a tamtejszy rynek jest bardzo rozdrobniony, co dodatkowo uzasadnia realizację procesów akwizycyjnych. Z perspektywy R22 to naturalny krok w procesie rozwoju grupy, czyli rozpoczęcie ekspansji zagranicznej w obszarze hostingu poprzez powtórzenie udanego modelu rozwoju z rodzimego rynku" - dodał Dwernicki.

Wielkość rynku rumuńskiego określana jest na 1/4 rynku polskiego. Ze względu na niskie nasycenie oczekuje się, że w najbliższych latach utrzyma się dynamika wzrostu na poziomie 20% rocznie. Dodatkowo od 2018 r. domeny w Rumunii są sprzedawane w znanym w Polsce modelu rocznych odnowień zamiast w modelu wieczystym. Z tego tytułu oczekiwany jest skokowy wzrost wartości rynku domen o ok. 30%. Rumunia to nie jedyny kraj, w którym grupa chciałaby rozwijać swoją działalność, podano również.

"Patrzymy również na inne rynki z naszego regionu. Celujemy w rozwijające się gospodarki, gdzie mamy szansę zarówno na wzrost organiczny, jak i konsolidację. Niektóre kraje, ze względu na wielkość, są często poza zainteresowaniem globalnych liderów, a ich rozdrobnienie sprawia, że możemy powielić sprawdzone metody rozwoju, poprzez integrację kilku spółek i generowanie synergii przychodowych i kosztowych" - stwierdził prezes R22.

Projekt konsolidacji rynku rumuńskiego stanowi powtórzenie działań i dokonań grupy na rynku polskim, gdzie silna pozycja w TOP3 największych graczy została zdobyta dzięki akwizycji i połączeniu w jeden organizm kilku mniejszych podmiotów. Grupa R22 planuje dalsze projekty na pozostałych rynkach CEE zarówno w obszarze hostingu, jak i omnichannel communication, podsumowano.

Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.

(ISBnews)