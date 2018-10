Dekpol chce utrzymać r: r poziom sprzedaży w 2019 r., liczy na poprawę wyników



Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - Dekpol spodziewa się bardzo dobrych wyników w 2018 r., poinformował prezes Mariusz Tuchlin. W przyszłym roku spółka chce utrzymać sprzedaż na poziomie spodziewanym w tym roku (800 mln zł według nowej prognozy), licząc jednocześnie na poprawę wyników.

"Zapowiada się, że wyniki grupy w całym 2018 roku będą bardzo dobre. Świadczy o tym chociażby ostatnia dokonana przez nas aktualizacja prognoz przewidująca wyższy niż zakładany na początku roku poziom przychodów. Chcielibyśmy utrzymać ten poziom również w kolejnym roku licząc jednocześnie na poprawę wyników. Idąc dalej, będziemy dążyć do dalszego wzrostu przychodów w kolejnych latach, a rosnący udział segmentu deweloperskiego w wynikach grupy może przyczynić się do ich znacznej poprawy" - powiedział Tuchlin, cytowany w komunikacie.

Celem grupy jest systematyczna poprawa efektywności działania. W segmencie generalnego wykonawstwa priorytetem jest realizacja projektów z sektora przemysłowego oraz magazynowego, galerii handlowych i pozostałych obiektów kubaturowych, podano także w materiale.

25 września 2018 r. spółka zdecydowała o aktualizacji prognozy wyników finansowych grupy kapitałowej na 2018 r. - zgodnie z obecną prognozą przychody ze sprzedaży grupy za 2018 rok łącznie ze wszystkich obszarów prowadzonej działalności mogą wynieść 800 mln zł, w tym przychody ze sprzedaży w segmencie Generalne wykonawstwo 540 mln zł, przychody ze sprzedaży w segmencie Działalność deweloperska 190 mln zł, przychody ze sprzedaży w segmencie Produkcja osprzętu do maszyn budowlanych 70 mln zł. Wcześniejsza prognoza zakładała 710 mln zł przychodów.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. W 2017 r. miał 579 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)