Erbud wybuduje halę produkcyjno-magazynową w Sanoku za 49,9 mln zł



Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - Erbud zrealizuje budowę hali produkcyjnej z funkcją magazynową oraz częścią socjalno-biurową i budynkami towarzyszącymi wraz z wyposażeniem i instalacjami oraz niezbędną infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną w Sanoku. Wartość umowy na roboty budowlane to 49,9 mln zł, podała spółka.

Inwestorem jest Sanok Rubber Company S.A. Terminy realizacji umowy to ok. 15 miesięcy.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży (razem) sięgnęły 1,8 mld zł w 2017 r.

(ISBnews)