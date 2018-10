Wydobycie ropy i kondensatu we wrześniu wyniosło w tym kraju 46,48 mln ton. Przekłada się to na produkcję ponad 11 mln baryłek ropy dziennie. Wzrost wynika z nowego porozumienia Rosji z OPEC na mocy którego zwiększą one dostawy surowca w reakcji na wzrost jego cen. Produkcja ropy w krajach OPEC wzrosła w zeszłym miesiącu o 30 tys. baryłek dziennie. Polityka surowcowa Rosji i krajów kartelu ma silny związek z sankcjami nałożonymi przez USA na Iran.

Rosja pobiła poprzedni rekord w wydobyciu surowca w 2016 roku. Potem na skutek porozumienia z OPEC ograniczyła produkcję, ale dane z ostatniego miesiąca wskazują, że kurek został ponownie całkowicie odkręcony. W porównaniu do sierpnia produkcja surowca wzrosła o 150 tys. baryłek.

Minister energetyki Rosji Aleksander Nowak stwierdził, że kraj ma wolne moce produkcyjne, które pozwolą zwiększyć wydobycie surowca o kolejne kilkaset tysięcy baryłek dziennie.

Rosnąca produkcja w Rosji i Arabii Saudyjskiej nie zatrzymała wzrostu cen surowca do prawie czteroletniego maksimum. Rynek obawia się bowiem ograniczenia podaży ropy z Iranu na skutek handlowych napięć z USA.

>>> Polecamy: PKN Orlen sfinalizował transakcję zakupu 100 proc. udziałów w czeskim Unipetrolu