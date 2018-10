Marvipol wybuduje aparthotel w Gdańsku, ma umowy franczyzowe z IHG



Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Marvipol Development wybuduje aparthotel na pograniczu Wrzeszcza i Oliwy w Gdańsku, który zaoferuje łącznie 346 lokali. Obiekt będzie funkcjonował w ramach sieci Holiday Inn Express oraz Staybridge Suites dzięki podpisaniu dwóch umów franczyzowych z InterContinental Hotels Group (IHG). Zakończenie inwestycji i oddanie do użytkowania planowane jest w maju 2021 r.

"Marvipol Development coraz mocniej zaczyna rozwijać segment produktów inwestycyjnych. Najnowszą inwestycją jest aparthotel powstający w Gdańsku przy alei Grunwaldzkiej. Zakończenie budowy i oddanie do użytkowania planowane jest w maju 2021 roku. Spółka podpisała właśnie dwie umowy franczyzowe z InterContinental Hotels Group (IHG). Na jej podstawie obiekt będzie funkcjonował w ramach dwóch sieci: Holiday Inn Express oraz Staybridge Suites. Marvipol, który odpowiada za realizację projektu i sprzedaż lokali, będzie miał dostęp do systemu rezerwacji IHG, a także będzie mógł korzystać z know-how IHG na etapie realizacji inwestycji oraz funkcjonowania budynku" - czytamy w komunikacie.

Marvipol - we współpracy z renomowanym podmiotem - będzie operatorem i zarządzającym obiektem, podano również.

"Startujemy z kolejnym projektem lokali inwestycyjnych. To oznacza, że segment aparthoteli oraz apartamentów na wynajem staje się dla nas coraz bardziej interesujący i stanowi dobre uzupełnienie działalności mieszkaniowej i magazynowej. Jesteśmy bardzo zadowoleni z rozpoczęcia współpracujemy z IHG. Holiday Inn Express i Staybridge Suites są uznanymi i popularnymi sieciami hotelowymi. Dlatego jesteśmy przekonani, że związanie się z silnym partnerem zapewni osiągnięcie satysfakcjonującej rentowności i zwrotu z kapitału" - podkreślił wiceprezes Marvipol Development Mariusz Poławski, cytowany w materiale.

Wszystkie lokale w inwestycji będą oferowane osobom inwestującym w nieruchomości w formule aparthotelowej z ustalonym czynszem najmu.

Gdański obiekt będzie oferował łącznie 346 apartamentów. Z tego 210 pokoi, zlokalizowanych na piętrach od drugiego do szóstego, funkcjonować będzie pod marką Holiday Inn Express. Od piętra siódmego do dziesiątego dostępnych będzie 136 apartamentów pod brandem Staybridge Suites. Studia będą posiadać jedną lub dwie sypialnie i będą adresowane główne do gości hotelowych decydujących się na przedłużony pobyt, podano także.

W przygotowaniu Marvipol ma kolejne projekty deweloperskie będące produktami inwestycyjnymi. Pod ich realizację ma już zabezpieczone grunty m.in. w Gdańsku i Kołobrzegu. Deweloper zamierza jeszcze w tym roku wprowadzić do sprzedaży inwestycję w Gdańsku przy ulicy Toruńskiej, gdzie oferowane będą lokale na wynajem.

Marvipol Development jest jednym z wiodących polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.

(ISBnews)