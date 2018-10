Mówił o tym we wtorek po południu w Białymstoku Mikołaj Wild, podsekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego na konferencji prasowej wspólnej z kandydatami w wyborach samorządowych, m.in. kandydatem Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Białegostoku posłem Jackiem Żalkiem, kandydatami z list PiS do sejmiku i białostockiej Rady Miasta.

"(...) Białystok - dzięki realizacji programu - umożliwi mieszkańcom dostanie się do Warszawy w godzinę 15 minut szybkimi kolejami, umożliwi również dalsze podróże koleją zarówno na Litwę jak i na Białoruś. Tutaj mówimy o połączeniach gospodarczych, które już teraz istnieją, które już teraz wpływają korzystnie na życie gospodarcze całego regionu" - powiedział Wild.

Według wcześniejszych zapowiedzi PKP PLK SA, które realizują modernizację kolejowej trasy Rail Baltica z Warszawy przez Białystok-Ełk do granicy z Litwą w Trakiszkach, po modernizacji odcinka Warszawa-Białystok pociągi osobowe będą mogły jeździć z prędkością 160 km/h, a podróż skróci się poniżej dwóch godzin. PKP PLK realizowały już odcinki Rail Baltica na Mazowszu, w Podlaskiem prace dopiero mają się zacząć. Jak informowały PAP PKP PLK, w październiku mają być otwierane oferty w przetargu na prace budowlane na odcinku Czyżew-Białystok.

Mikołaj Wild pytany, na jakiej podstawie wyliczono planowany czas przejazdu pociągiem na trasie Warszawa-Białystok w godzinę i 15 minut, wyjaśnił, że CPK to nie tylko budowa torów czy modernizacja dworców, ale też planowane zakupy taboru. Wild powiedział, że jest realizowana Rail Baltica, a dzięki CPK "zakładane są wyższe parametry" niż wcześniej planowano. Mówił, że przygotowywane są plany zakupów dla Intercity na kolejne lata, a chodzi o 150 nowych składach pociągów, które "będą potrzebne właśnie po to, aby poruszać się po tej zwiększonej liczbie tras kolejowych".

"Mówimy również o pociągach, które mogą osiągać prędkość do 250 km/h. 250 km/h to jest granica, którą możemy osiągnąć podróżując pociągami - mówiąc w uproszczeniu- klasy pendolino" - mówił Wild. Dodał, że trasa kolejowa Warszawa-Białystok "umożliwia naprawdę szybkie podróże". "Tutaj przekroczenie prędkości 200 km/h na tej trasie (...) nie jest czymś co wykracza poza nasze możliwości" - podkreślił.

Kandydat ZP na prezydenta Białegostoku Jacek Żalek mówił, że skrócenie czasu podróży koleją z Białegostoku do Warszawy o połowę to "epokowa zmiana". Dodał, iż ma nadzieję, że także w projekcie Centralnego Portu Komunikacyjnego "Białystok będzie tym ogniwem, które jest oknem na wschód". "A w zasadzie inaczej. My powinniśmy być bramą, oknem na zachód dla naszych braci z Białorusi" - mówił Żalek.

Żalek dodał, że ma nadzieję, że dzięki tej inwestycji "Białystok wyrośnie na metropolię nie tylko w tej części Europy", ale też będzie się dalej rozwijać. "Jesteśmy sercem Europy, ale jak do tej pory komunikacyjnie byliśmy białą plamą na mapie potrzeb komunikacyjnych w Europie" - mówił Żalek.

Mikołaj Wild powiedział także, że "rozważany jest plan" na - nieistniejące obecnie - połączenie kolejowe Białystok-Lublin. "(...) ale tutaj potrzebujemy mocnej współpracy z samorządem" - mówił. Podróż miałaby trwać "do dwóch godzin". Dodał, że te połączenia docelowo miałyby realizować województwa. Ocenił, że inwestycje są "dobre", ale wymagają współpracy samorządów z rządem.

Kandydat do sejmiku, doradca wicepremiera, ministra nauki Jarosława Gowina Stanisław Derehajło powiedział, że to połączenie "komunikowałoby" południowo-wschodnią część województwa z centrum regionu, ale też po całej tzw. ścianie wschodniej.

Mikołaj Wild wyjaśnił, że połączenie kolejowe Białystok-Lublin w koncepcji budowy CPK "zostało zaproponowane jako element połączeń obwodowych", o znaczeniu regionalnym. Mówił, że ze strony państwowej jest "współdeklaracja współpracy", żeby je zrealizować.

