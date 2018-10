Atal zakontraktował 1799 lokali w I-III kw. 2018 r.



Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Atal zawarł 1 799 umów deweloperskich i przedwstępnych w okresie I-III kwartału 2018 r., poinformowała spółka. Atal zakłada, że w całym 2018 roku podpisze ok. 2,5 tys. umów deweloperskich.

"Najwięcej umów deweloperskich i przedwstępnych podpisano we Wrocławiu (420), Łodzi (385), Warszawie (341), Krakowie (289), Katowicach (154), Gdańsku (149) i Poznaniu (61)" - czytamy w komunikacie.

Spółka zakłada, że w całym 2018 roku podpisze ok. 2,5 tys. umów deweloperskich.

"Spółka silniej niż na wolumenie sprzedaży koncentruje się na utrzymywaniu wysokiej rentowności projektów deweloperskich. Marża brutto ze sprzedaży od stycznia do czerwca br. wyniosła 28,2%, natomiast w drugim kwartale 29,4%. Marża netto w I poł. 2018 to 20,5%, a w II kw. 2018 21,4%. Kontraktacja na aktualnym poziomie w pełni zabezpiecza nam możliwość osiągnięcia w kolejnych latach wyników finansowych zbliżonych do obecnych" - powiedział prezes Mateusz Juroszek, cytowany w komunikacie.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. W całym 2017 r. Atal sprzedał 2 787 mieszkań.

(ISBnews)