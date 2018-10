Midven chce skupić się w strategii na branży gamingowej, może zmienić nazwę



Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Grupa Midven zapisała w zaktualizowanych założeniach swojej strategii, że chce się rozwijać w oparciu o współfinansowanie produkcji gier komputerowych oraz inwestowaniu w spółki samodzielnie zajmujące się produkcją gier, podała spółka. Midven nie wyklucza m.in. zmiany nazwy spółki.

"Grupa liczy że dzięki koncentracji na branży gamingowej i swojemu doświadczeniu na rynku kapitałowym przyspieszy budowę spółki, która zajmie kluczowe miejsce w tym segmencie rynku wirtualnej rozrywką" - czytamy w komunikacie.

Grupa jest pośrednio znaczącym akcjonariuszem notowanej już na NewConnect spółki Prime Bit Games. Rozpoczęła również negocjacje względem inwestycji w spółkę Kool2Play, która zajmuje się tworzeniem gier komputerowych oraz działaniami marketingowymi produktów z branży gier komputerowych. Zawarła również w ostatnim czasie umowę licencyjną na wprowadzenie do obrotu i sprzedaży trzech gier na platformę Nintendo Switch, podkreślono w materiale.

"Konsekwentnie rozbudowywaliśmy naszą grupę o podmioty związane z branżą gamingową. Posiadamy już znaczący pakiet akcji w Prime Bit Games S.A., jesteśmy już na ostatniej prostej aby dokonać kolejnej inwestycji, jak również prowadzimy rozmowy z innymi podmiotami kapitałowymi z segmentu gier. Wychodzimy z założenia, że nadszedł odpowiedni moment, aby skoncentrować się na tej działalności, co powinno być także korzystne dla wszystkich akcjonariuszy" - powiedział prezes Midven Andrzej Zając, cytowany w komunikacie.

Jednym z filarów rozwoju Grupy Midven będzie współfinansowanie gier z innymi studiami. Pozyskane ze sprzedaży wydanie gry będą zaś dzielone w zależności od poziomu finansowania danego projektu przez zaangażowane strony.

"Mamy w grupie know-how, które pozwala nam z dużym prawdopodobieństwem określić, czy dana gra na wczesnym etapie produkcji niesie ze sobą potencjał. Widzimy też, że wbrew pozorom mniejszym studiom czy grupom deweloperskim brakuje funduszy by dokończyć świetnie rokujące projekty, lub choćby zadbać o odpowiedni marketing wydawanych tytułów. Wszędzie tam możemy się z producentami spotkać w interesującej formule biznesowej. Dodatkowo mamy w grupie również zasoby które pozwalają wspomóc dany projekt również w produkcji gier i dzięki synergii chcemy maksymalizować nasz wzrost" - wskazał Zając.

Grupa chce również inwestować w wybrane zespoły deweloperskie na rynku gier. Zamierza wspierać takie spółki portfelowe poprzez wsparcie w zakresie przygotowania i realizacji strategii, w tym w szczególności w zakresie strategii pozyskania dodatkowego kapitału i upublicznienia spółki, dodano w komunikacie.

"Branża gier cały czas jest postrzegana jako jedna z bardziej perspektywicznych na rynku kapitałowym. Producenci gier zawsze pozostaną artystami, ale ten biznes to również zaplecze finansowe i zarządzanie dostępnymi zasobami. Liczymy że nasze doświadczenia pomogą poszczególnym podmiotom i deweloperom odnieść sukces oraz razem zapiszemy się w historii rynku gier" - podkreślił prezes.

Spółki, które tworzą zaplecze technologiczne w grupie Midven intensywnie pracują nad kilkunastoma projektami gier, z których kilka zostanie wydanych w tym i przyszłym roku. Spółka już wcześniej informowała, że zamierza wydawać tytuły na Nintendo Switch, jak choćby: "Estiman", "Dungeon and Aliens" czy "Hyperide VR". Spółka planuje współpracę w zakresie współfinansowania i wydawania gier wspólnie z podmiotami znajdującymi się w grupie kapitałowej Midven, podano także w komunikacie.

"Chcemy wysłać jasny sygnał, że przyszłością naszej grupy jest rynek gier i na nim chcemy się rozwijać i z nim razem rosnąć. Dotychczasowe projekty oraz spółki kapitałowe będące w portfolio będziemy sukcesywnie wspierali w rozwoju i gdy osiągną zadowalające wyniki oraz wielkość rozważymy wyjście z tych projektów, aczkolwiek planujemy w swoim założeniu nie wcześniej niż po debiucie tych podmiotów na głównym parkiecie na GPW" - podsumował Zając.

Midven poinformował również że w związku ze zmianą strategii rozważa zmianę nazwy spółki oraz że będzie w dalszym ciągu wspierał podmioty znajdujące się portfolio Emitenta, tj. Bookre Sp. z o.o. Parcel Technik S.A. oraz Medard S.A., podano też w materiale.

"Emitent informuje, iż celem realizacji zaktualizowanej strategii działalności, zarząd emitenta planuje zwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy celem dokonania zmian statutu obejmujących m.in. zmiany w zakresie PKD oraz zmiany firmy spółki" - czytamy dalej.

Midven zadebiutował na rynku NewConnect w kwietniu 2013 r. Portfolio grupy obejmuje: Arts Alliance S.A., Prime Bit Games S.A. (pośrednio), TNN Finance S.A. prowadzący kantor internetowy, Bookre z B2B Business Travel, Parcel Technik S.A. - producent tanich skrytek pocztowych czy Medard S.A., działający w segmencie nieruchomości typu REIT.

(ISBnews)