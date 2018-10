Źródło: PAP

Słabnąca władza kanclerz Niemiec Angeli Merkel to problem dla Europy - ocenia w środę "Financial Times". Dziennik wzywa szefową rządu w Berlinie do wprowadzenia do niego "trochę porządku", gdyż w przeciwnym razie Niemcom i UE grożą "polityczne turbulencje".