Źródło: ISBnews

Komisja ds. ochrony środowiska Parlamentu Europejskiego przyjęła projekt przepisów zakładający 40-proc. redukcję emisji dwutlenku węgla z nowych samochodów do 2030 r. w porównaniu do 30 proc. celu redukcji emisji do 2021 r. zaproponowanego przez Komisję Europejską, z celem pośrednim, w wysokości 20 proc., do 2025 roku, podało biuro prasowe Parlamentu. W przepisach ustanowiono też podobne cele dotyczące nowych ciężarówek.