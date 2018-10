Orange Polska powołało z gminami Dolnośląską Unię Światłowodową



Warszawa, 04.10.2018 (ISBnews) - Orange Polska i przedstawiciele gminy Wołów powołali Dolnośląską Unię Światłowodową, której celem jest zapewnienie szerokopasmowego internetu mieszkańcom Dolnego Śląska, likwidacja "białych plam" w województwie oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego, podał operator.

"Dzięki przystąpieniu do Unii Światłowodowej, gminy będą uczestniczyły w ustalaniu założeń projektu inwestycyjnego, aby wybudowana sieć najlepiej odpowiadała na potrzeby mieszkańców i jednostek publicznych. To pomoże w likwidacji 'białych plam internetowych' w województwie i przyczyni się do sprawnej realizacji inwestycji. Przystąpienie do Unii daje również możliwość promocji gminy jako lokalizacji przyjaznej inwestorom, a zrealizowana inwestycja pozwoli na wprowadzenie publicznych e-usług i rozwiązań typu Smart City" - czytamy w komunikacie.

Spółka przypomniała, że realizuje inwestycję budowy szerokopasmowego internetu w 18 dolnośląskich powiatach i 86 gminach. Jest ona współfinansowana ze środków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Dzięki temu do 2020 r. światłowód dotrze do blisko 60 tys. gospodarstw domowych i ponad 400 szkół na Dolnym Śląsku. Porozumienie o współpracy stwarza możliwość przystąpienia do projektu innych JST z terenu woj. dolnośląskiego.

"To już kolejna, szósta Unia Światłowodowa, którą Orange zainicjował z lokalnym samorządem. Łącznie do Lubuskiej, Pomorskiej, Mazowieckiej, Małopolskiej i Zachodniopomorskiej Unii Światłowodowej przystąpiło ponad 190 gmin" - podano także.

W ramach projektów pozyskanych w drugim konkursie POPC Orange Polska planuje wybudować sieć światłowodową dla ponad 360 tysięcy gospodarstw domowych na terenie kilkuset gmin w kraju. Łącznie na realizację tych inwestycji operator przeznaczy 289 milionów zł własnych środków oraz 744 milionów zł dofinansowania ze środków europejskich, podano także.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP).

(ISBnews)