Nestmedic ma list intencyjny o współpracy z fińskim dostawcą Steripolar Oy



Warszawa, 04.10.2018 (ISBnews) - Nestmedic podpisał list intencyjny o współpracy z fińskim dostawcą Steripolar Oy w zakresie dystrybucji systemu telemedycznego Pregnabit na rynku fińskim, podała spółka. Obie firmy zaznaczają, że testy systemu Pregnabit w uniwersyteckim szpitalu w Helsinkach zakończyły się sukcesem.

"Jesteśmy bliscy podpisania umowy, która umożliwi nam współpracę z lokalnym dystrybutorem jakim jest Steripolar Oy i wdrożenie Pregnabit w jednym z fińskich szpitali. Planujemy również dalszą ekspansję w lokalnych ośrodkach medycznych. Dzięki temu poszerzymy zasięg naszego systemu o rynek fiński. Będzie to nasz pierwszy zagraniczny rynek, na którym planujemy prowadzić sprzedaż Pregnabit na szeroką skalę" - powiedziała prezes Patrycja Wizińska-Socha, cytowana w komunikacie.

Steripolar Oy, lokalny dystrybutor, zadeklarował w podpisanym liście intencyjnym zainteresowanie zakupem mobilnego KTG Pregnabit w najbliższych miesiącach. Obecnie strony pracują nad przygotowaniem integracji Pregnabit ze szpitalnymi systemami IT i spełnieniem wymagań technicznych, podano także.

"Steripol Oy i Nestmedic są obecnie na etapie negocjacji w sprawie rozpoczęcia współpracy polegającej na dystrybucji systemu telemedycznego Pregnabit w Finlandii i zawarcia umowy określającej komercyjne warunki współpracy" - czytamy także.

Nestmedic zalicza Finlandię i pozostałe kraje skandynawskie do najbardziej atrakcyjnych rynków w pierwszej fazie rozwoju swojego biznesu poza Polską.

Firma Nestmedic SA powstała w 2014 roku. Jej zespół stworzył innowacyjny produkt - system teleKTG do zdalnego przeprowadzania kontrolnych badań i analizowania wyników w ostatnim trymestrze ciąży. Nestmedic zadebiutował na NewConnect w 2017 r.

(ISBnews)