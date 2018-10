Ferie w górskim kurorcie

Ferie zimowe to ulubiony okres w roku miłośników narciarstwa i snowboardu. Choć w sezonie zimowym kurorty górskie bywają zatłoczone, to zapierające dech w piersiach widoki potrafią wynagrodzić bardzo wiele. Polscy turyści chętnie korzystają z krajowych atrakcji, wybierając Zakopane, Karpacz, Szczyrk, Białkę Tatrzańską, Polanicę-Zdrój, Świeradów-Zdrój, Szklarską Porębę czy Krynicę-Zdrój. Oferują one bowiem zarówno możliwość beztroskiego szusowania na licznych trasach narciarskich, jak i korzystania z atrakcji typu: termy, salony spa czy zwiedzanie lokalnych muzeów.

Wielu Polaków decyduje się jednak na relaks w zagranicznych kurortach. Największą popularnością w tej kategorii cieszą się Austria, Włochy, Czechy, Słowacja, Szwajcaria czy Francja. Są one obierane na cel podróży m.in. ze względu na świetnie przygotowane stoki, zróżnicowane trasy, ale również piękne ośrodki narciarskie jak popularne: Trzy Doliny, Chamonix Mont Blancq we Francji, Kraj Salzburski, Innsbruck Tauplitz w Austrii czy Livigno Monte Bondone oraz Val Gardena na terenie Włoszech.

Ferie nad polskim morzem

Choć nadmorskie krajobrazy kojarzą się bardziej z wakacjami niż feriami, to raporty prowadzone w 2018 roku przez serwisy dokonujące rezerwacji noclegów jednoznacznie wskazują, że Polacy chętnie spędzają zimowe urlopy nad polskim morzem. Najczęściej zatrzymują się wówczas w Kołobrzegu oraz Władysławowie.

Ferie w ciepłych krajach

Niektórzy turyści próbują uciec od aury panującej za oknem. Mrozy i pochmurne niebo sprawiają, że wielu z nas marzy o lecie. Dlatego jednym z najchętniej wybieranych kierunków podróży są kraje o ciepłym klimacie. Złote plaże Wysp Kanaryjskich oraz Teneryfy czy skąpany w słońcu Egipt to chętnie odwiedzane miejsca przez polskich turystów. Często decydują się oni również na wypoczynek w Turcji, Kenii, Tajlandii czy krajach Bliskiego Wschodu.

Ferie w zagranicznym mieście

Ferie to też świetna okazja na zwiedzanie i podziwianie miejskiej architektury i zabytków. Polacy, którzy podejmują decyzję o spędzeniu tego czasu w podobny sposób, ochoczo wyruszają do Pragi, Paryża, Barcelony, Wiednia, Rzymu czy Berlina. Często wybierają też miasta poza Europą. W takich przypadkach wybór najczęściej pada na Tokio, Pekin lub Nowy Jork.

Ferie zimowe 2019 - terminy w poszczególnych województwach