Polnord zakończył sprzedaż mieszkań w Rezydencji Brzozowy Zakątek na Wilanowie



Warszawa, 05.10.2018 (ISBnews) - Polnord sprzedał wszystkie 107 lokali w Rezydencji Brzozowy Zakątek na warszawskim Wilanowie, podała spółka.

­"Od lat realizujemy w Wilanowie nowoczesne projekty budowlane, które cieszą się dużym uznaniem wśród nabywców. Staramy się, by nasza oferta w tej części stolicy była na bieżąco odtwarzana. Zakończenie sprzedaży w ramach inwestycji Rezydencja Brzozowy Zakątek poprzedzone zostało uruchomieniem nowego projektu Wilania, który powstaje u zbiegu al. Rzeczpospolitej i ul. Branickiego" - powiedziała dyrektor Biura Sprzedaży i Marketingu Polnord Wioletta Kleniewska, cytowana w komunikacie.

W ramach osiedla Wilania powstanie 113 mieszkań - od jedno- do czteropokojowych, o powierzchniach od 32 do 89 m2 - usytuowanych w czterech willach.

Polnord S.A. to firma typu holdingowego. Prace operacyjne wykonywane są w spółkach celowych, powoływanych do realizacji poszczególnych inwestycji. Polnord realizuje projekty budowlane w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

