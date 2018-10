Nextbike rozważy przejście na GPW z NC kiedy pojawi się 'duży' projekt



Warszawa, 05.10.2018 (ISBnews) - Nextbike rozważy przejście na GPW z NewConnect wraz z emisją akcji, kiedy na rynku pojawi się "duży" projekt, poinformował prezes Robert Lech.

"Kiedy pojawi się duży projekt, wtedy będziemy myśleć o przejściu na GPW" - powiedział Lech na spotkaniu z dziennikarzami.

Pytany, jakiej wielkości musiałby być to kontrakt lub potencjalna akwizycja wskazał, że na ten moment spółka nie definiuje pojęcia "duży" projekt, ale systematycznie monitoruje rynek w tym zakresie.

Z największych nowych kontraktów wyróżnia się obecnie przygotowywany projekt metropolitalnego systemu rowerów elektrycznych dla Trójmiasta, gdzie liczba rowerów przekracza 4 tys., a wartość kontraktu szacowana jest na ok. 40 mln zł. Ruszy w listopadzie bieżącego roku. Z kolei niedługo ruszy przetarg na metropolitalny system rowerów dla Górnego Śląska i Zagłębia, gdzie również przewidziano 3-4 tys. rowerów, a wartość kontraktu to 30-50 mln zł.

Nextbike Polska jest numerem jeden na polskim rynku miejskich systemów rowerowych pod względem liczby rowerów (80% udziału w rynku). Spółka jest operatorem systemów rowerów miejskich w kilkudziesięciu miastach i miejscowościach w Polsce, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2017 r.

