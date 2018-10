Nextbike szacuje potencjał rynku rowerów miejskich na 50-60 tys. sztuk w 2025



Warszawa, 05.10.2018 (ISBnews) - Nextbike podniósł swoje oczekiwania potencjału rynku miejskich systemów rowerowych w Polsce do 50-60 tys. sztuk z 48 tys. wcześniej, poinformował prezes Robert Lech.

"Potencjał rynku przy naszym IPO szacowaliśmy na 48 tys. rowerów. Rynek rozwija się w kolejnych miastach, pojawiają się systemy metropolitalne, systemy prywatne i kontrakty długoterminowe. Obecnie szacujemy, że potencjał rynkowy to już 50-60 tys. rowerów w 2025 r. i ten wolumen będzie się nadal powiększać" – powiedział Lech na spotkaniu z dziennikarzami.

Jednocześnie Nextbike szacuje, że zamknie bieżący rok z 17,8 tys. wobec 12,2 tys. na koniec ub.r. Dodatkowo spółka szacuje wzrost floty o kolejne 5,3 tys. sztuk w I połowie 2019 r., na co składa się szczególnie druga faza kontraktu w Trójmieście (ok. 3 tys. rowerów), Wrocław (rozszerzenie o 1,3 tys.), Poznań.

"Pod względem liczby rowerów kontrolujemy 86% rynku w efekcie zarządzania 47 systemami wobec 28 na koniec ub.r." - wskazał Lech.

Nextbike Polska jest numerem jeden na polskim rynku miejskich systemów rowerowych pod względem liczby rowerów (80% udziału w rynku). Spółka jest operatorem systemów rowerów miejskich w kilkudziesięciu miastach i miejscowościach w Polsce, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2017 r.

(ISBnews)