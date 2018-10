"Dobrą koniunkturę widać szczególnie na rynku kredytów mieszkaniowych. Jeśli sprzedaż w tym segmencie będzie podążać według cykli obserwowanych w poprzednich latach (...), to łączna wartość podpisanych w 2018 r. umów na kredyty mieszkaniowe może sięgnąć 56 mld zł (wzrost rok do roku o ok. 17 proc.). Byłby to rekord bieżącej dekady" - napisano w komunikacie.

Z danych BIK wynika, że w pierwszym półroczu 2018 r. banki udzieliły kredytów mieszkaniowych na kwotę 27,9 mld zł.

BIK informuje, że w pierwszym półroczu sprzedaż kredytów mieszkaniowych była najwyższa od kilku lat zarówno pod względem liczby udzielonych kredytów, która wzrosła o 7,8 proc., jak i pod względem wartości, gdzie zanotowano wzrost o 16,7 proc.

Według BIK na wzrost wartości kredytów miały wpływ podwyżki cen mieszkań, które zdrożały przez rosnące ceny robocizny i materiałów budowalnych.