Voicetel Communications chce przenieść się na GPW z NC w 2019 r.



Warszawa, 10.10.2018 (ISBnews) - Voicetel Communications planuje przeniesienie notowań akcji z NewConnect na rynek główny GPW w 2019 r. i w tym czasie zapadnie także decyzja dotycząca dual listingu, wynika z wypowiedzi prezesa Dawida Wójcickiego.

"Plany dotyczące przeniesienia notowań akcji na rynek główny pozostają w dalszym ciągu aktualne i będziemy się na nich koncentrować w 2019 roku. Z pewnością decyzja dotycząca dual listingu będzie miała istotny wpływ na zintensyfikowanie działań w tym kierunku. Jeżeli chodzi o zagraniczne rynki kapitałowe, to nie ukrywam, że w chwili obecnej przyglądamy się nie tylko Europie Zachodniej, ale także Skandynawii i Azji" - powiedział Wójcicki w rozmowie z ISBnews.

"Chcielibyśmy połączyć działania związane z dual listingiem - z działaniami eksportowymi, a te będą intensywnie realizowane niebawem, od początku 2019 roku. W chwili obecnej prowadzimy obcojęzyczne testy naszych rozwiązań w zastosowaniach dla rynków zagranicznych" - dodał prezes.

Według niego, na razie nie jest planowane pozyskanie ewentualnego finansowania podczas przeniesienia się z NewConnect na rynek główny GPW.

"Natomiast będzie to zależało od skali naszego rozwoju do tego czasu oraz postępu prac związanych z rynkami zagranicznymi. Jesteśmy obecnie w procesie pozyskiwania dodatkowego kapitału na potrzeby zwiększenia intensywności prac rozwojowych i wdrożeniowych nad Diallą, naszym docelowym produktem flagowym, opartym na stworzonej przez nas technologii rozumienia intencji - Brilliance. Kwestią, która pozostaje dla nas kluczowa, jest utrzymanie swojej przewagi technologicznej na rynku, którego tempo wzrostu zwiększa się z kwartału na kwartał" - powiedział także.

Prezes uważa, że dodatkowe finansowanie nie pozwoli spółce "przespać" obecnej, wyjątkowo dla Voicetel korzystnej koniunktury na rynku automatyzacji contact center i AI.

"Nie wykluczamy w przyszłości kolejnych emisji, jednakże naszym założeniem jest realizacja projektów, które od dość wczesnej fazy rozwoju są w stanie finansować dalszy ich rozwój" - wskazał Wójcicki.

Po zakończeniu prac nad procesami obsługi m.in. w języku angielskim, niemieckim i francuskim, spółce udało się w kilku przypadkach z sukcesem przejść etapy ofertowania.

"Ustalane są w chwili obecnej dalsze szczegóły techniczne i infrastrukturalne. Ponadto zacieśniamy współpracę z globalnymi agencjami, planującymi dalszą dystrybucję realizowanych wspólnie z nami projektów na rynkach światowych, w tym również u swoich klientów. Jesteśmy w fazie wstępnych rozmów z partnerem z rynku azjatyckiego, planującym wspierać nasze plany rozwojowe w tym obszarze świata" - powiedział prezes.

Wójcicki zwrócił także uwagę, że już od drugiego kwartału istotną dla spółki pozycją stały się przychody z minut, uzyskiwane z realizacji masowych kampanii wychodzących.

"Planujemy sukcesywnie powiększać bazę abonamentową w obszarze custom developmentu, jednakże dostrzegamy, że dynamika przychodów z outboundu staje się wyższa. Przypomnę, że docelowo największym dla spółki źródłem przychodów będą miesięczne abonamenty za korzystanie z inteligentnej asystentki Dialla, uzyskiwane od ogromnej bazy mikro- i małych firm, należących do 18 branż" - podsumował prezes.

W I poł. 2018 roku spółka zanotowała 8,7 mln zysku netto przy obrotach na poziomie 11,89 mln zł.

Voicetel Communications to spółka technologiczna działająca na polskim rynku usług wspierających działy telefonicznego kontaktu z klientem firm z różnych branż. Akcje spółki są notowane od maja 2016 r. na rynku NewConnect.

Marek Knitter

(ISBnews)