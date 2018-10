OTCF złożył do UOKiK wniosek w sprawie przejęcia Simple Creative Products



Warszawa, 11.10.2018 (ISBnews) - OTCF - właściciel marki 4F - złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad Simple Creative Products, podał Urząd.

Wniosek wpłynął 4 października, sprawa jest w toku.

"OTCF S.A. z siedzibą w Wieliczce planuje przejąć kontrolę nad Simple Creative Products S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z jej spółkami zależnymi - Simple Creative Products sp. z o.o. oraz Simple Creative Products sp. z o.o. sp.k. Przejmowane spółki należą do grupy kapitałowej, na czele której stoi Gino Rossi S.A. W ramach planowanej transakcji OTCF S.A. przejmie także pośrednią kontrolę nad spółkami zależnymi od Simple Creative Products S.A." - czytamy w informacji.

W II połowie września br. Gino Rossi podało, że podpisało list intencyjny z OTCF dotyczący sprzedaży 100% akcji Simple Creative Products. Ponadto OTCF wpłaci zaliczkę na poczet ceny nabycia akcji w wysokości 1 mln zł.

Spółka OTCF to polska firma specjalizująca się w tworzeniu, produkcji i sprzedaży odzieży sportowej i akcesoriów dla konsumentów oraz dla sportu zawodowego. W swoim portfolio ma markę 4F, 4F Junior oraz Outhorn, a także multibrandowe sklepy sportowe 4Faces.

Z kolei 5 października br. Monnari Trade podało, że złożyło wiążącą ofertę nabycia 100% akcji spółki Simple Creative Products od Gino Rossi. Jednocześnie została parafowana przez Monnari umowa sprzedaży akcji (umowa SPA) z ceną 12 mln zł.

Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.

