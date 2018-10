Dom Development rozpoczął sprzedaż 200 lokali na osiedlu Piękna 21 we Wrocławiu



Warszawa, 11.10.2018 (ISBnews) - Dom Development wprowadził do oferty 200 lokali w ramach nowego projektu kameralnego Osiedla Piękna 21 we Wrocławiu, podała spółka. Zakończenie budowy planowane jest na II kwartał 2020 roku.

"Piękna 21 to nasza najnowsza inwestycja we Wrocławiu, doskonale skomunikowana z każdą częścią miasta. Zlokalizowana w pobliżu Osiedla Oaza, jednego z poprzednich projektów Dom Development. Dzielnica Krzyki, w której powstaje Piękna 21, jest jedną z najczęściej rekomendowanych części miasta do zamieszkania" - powiedziała prezes Dom Development Wrocław Iwona Kołodziejczyk, cytowana w komunikacie.

Na terenie Pięknej 21 powstanie 196 mieszkań i 4 lokale usługowe o metrażach liczących od 27,5 m2 do 115 m2 (1-4-pokojowe mieszkania).

Ceny lokali zaczynają się od 6 545 zł za m2. Dla zmotoryzowanych mieszkańców Pięknej 21 przewidziano 167 miejsc parkingowych w garażu podziemnym oraz 34 miejsca parkingowe naziemne, czytamy dalej.

Dom Development - jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku.

(ISBnews)