Echo ma tereny pod 180 tys. m2 mieszkań, biur w negocjacjach i umowach przedwst.



Warszawa, 11.10.2018 (ISBnews) - Echo Investment negocjuje lub ma podpisane umowy przedwstępne dotyczące terenów, na których powstać może nawet 180 tys. m2 mieszkań i powierzchni biurowej, poinformował wiceprezes ds. finansowych Maciej Drozd. Na finansowanie rozwoju biznesu spółka przeznaczy środki z rozpoczynającej się dziś oferty publicznej obligacji.

"Nasza grupa ma w budowie i przygotowaniu projekty o łącznej powierzchni blisko 1,1 mln m2, które powstaną w kolejnych 3-4 latach. Pracujemy nad zabezpieczeniem dalszego rozwoju, m.in. przez zakupy gruntów. W negocjacjach lub już zabezpieczone umowami przedwstępnymi mamy teraz tereny, na których powstać może nawet 180 tys. m2 mieszkań i powierzchni biurowej" - powiedział Drozd w wywiadzie dla serwisu inwestycje.pl.

"Pieniądze pozyskane z emisji obligacji planujemy wykorzystać na finansowanie rozwoju biznesu. Mamy obecnie w budowie i przygotowaniu ponad 1,1 mln m2 biur, mieszkań i powierzchni handlowo-rozrywkowej. Chcemy zabezpieczyć nasz rozwój w kolejnych latach, dlatego kupujemy kolejne atrakcyjne grunty" - dodał.

Echo Investment zapowiadało, że 11 października br. zamierza rozpocząć ofertę publiczną do 500 tys. obligacji serii I w kwocie do 50 mln zł w ramach III Programu Emisji Obligacji do kwoty 400 mln zł. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 zł, cena emisyjna jest uzależniona od dnia złożenia zapisu.

"Oprocentowanie tej serii obligacji jest oparte o sześciomiesięczny WIBOR powiększony o 3,4 proc. marżę. Termin zapadalności serii I to pięć lat. Sprzedaż rozpoczynamy 11 października, a jej zamknięcie powinno nastąpić do 19 października. Ofertę koordynuje Dom Maklerski PKO Banku Polskiego pełniący funkcję lidera konsorcjum, w którym są jeszcze Noble Securities SA oraz Centralny Dom Maklerski Pekao SA" - przypomniał wiceprezes.

Według ostatecznych warunków emisji, przewidywany termin dopuszczenia obligacji do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst to 19 listopada 2018 r.

Drozd podkreślił, że Echo koncentruje się na realizacji założeń strategii rentownego wzrostu. Pracuje nad utrzymaniem pozycji lidera w sektorze biur i powierzchni handlowej, walczy o wyższy udział w sektorze mieszkaniowym. Przypomniał, że celem spółki jest, by od 2020 roku sprzedawać, a następnie oddawać do użytku po około 2 tys. mieszkań rocznie.

"W najbliższych tygodniach otworzymy katowickie Libero, a następnie - w pierwszej połowie 2019 roku - warszawską Galerię Młociny. W 2020 roku chcemy zakończyć wszystkie prace w Browarach Warszawskich i oddać miastu ten fantastyczny kwartał, w którym znajdzie się blisko tysiąc mieszkań, miejsca pracy dla ponad 6 tys. osób, a także restauracje i kawiarnie w zabytkowych piwnicach, znakomita przestrzeń publiczna, place, uliczki i ogródki. Jednocześnie podobnej skali projekty zaczniemy realizować w Łodzi, na terenie wspaniałej fabryki włókienniczej Scheiblera; w Krakowie - w sąsiedztwie Dworca Głównego, czy następnie przy Towarowej 22, gdzie zaproponujemy stolicy kolejny kwartał z powierzchnią pod usługi, handel, restauracje, mieszkania i biura. Zamierzamy także dynamicznie rozwijać platformę Resi4Rent, która za 3-5 lat będzie największą instytucjonalną platformą z mieszkaniami na wynajem" - wymienił wiceprezes.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW.

(ISBnews)