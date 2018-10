Salvini w wydanej nocie oświadczył, że "w Bawarii wygrała zmiana, a przegrała Unia Europejska, stary system, który od zawsze źle rządzi w Brukseli". "To historyczna porażka chadeków i socjalistów, a po raz pierwszy i to licznie wchodzą do regionalnego parlamentu przyjaciele z AfD" - dodał.

"Arrivederci Merkel, Schulz i Juncker" - dodał Matteo Salvini, odnosząc się do chadeckiej kanclerz Niemiec Angeli Merkel, byłego szefa niemieckiej socjaldemokratycznej SPD i byłego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza oraz obecnego szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera.

Według sondaży exit poll CSU zdobyła w niedzielnych wyborach ok. 35,5 proc. głosów, drugie miejsce z wynikiem ok. 18,5 proc. zajęli Zieloni, a trzecie - lokalna centroprawicowa partia Wolni Wyborcy (11,6 proc.). Antyimigrancka, prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec (AfD) z wynikiem 10,9 proc. po raz pierwszy weszła do bawarskiego parlamentu.