Akcjonariusze Grupy Azoty wyrazili zgodę na przejęcie Grupy Compo Expert



Warszawa, 15.10.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Azoty wyrazili zgodę na przejęcie przez Grupę Azoty 100% udziałów w Grupie Compo Expert, podała spółka. Zamknięcie transakcji nastąpi na warunkach i w terminach przewidzianych w umowie, czego skutkiem będzie nabycie udziałów Grupy Compo Expert.

Zgody na transakcję udzielił również kolejny, po Niemczech i Austrii, organ antymonopolowy tj. Turecki Urząd ds. Ochrony Konkurencji. Tym samym spełniły się warunki konieczne, zastrzeżone w umowie, którą Grupa Azoty podpisała we września br. ze spółką Goat Netherlands B.V., podano.

"Akwizycja Compo Expert otwiera przed Grupą Azoty nowe możliwości dywersyfikacji prowadzonej działalności przy równoległym pozyskaniu wysoko innowacyjnej technologii oraz rozwiniętej sieci dystrybucyjnej. Zdywersyfikowana produktowo i geograficznie struktura sprzedaży Grupy Compo Expert zmniejszy zależność wyników finansowych Grupy Azoty od niekorzystnych zjawisk pogodowych o charakterze lokalnym. Za sprawą mniejszej wrażliwości cenowej popytu produktów specjalistycznych, ograniczy ekspozycję Grupy Azoty na światowe cykle koniunkturalne. Dodatkowo, z uwagi na niższe powiązanie cen nawozów specjalistycznych z kosztem surowców wykorzystywanych do ich produkcji, nowe produkty zmniejszą wrażliwość wyników Grupy Azoty na wahania cen gazu ziemnego" - czytamy w komunikacie.

Transakcja umożliwi także uzupełnienie dotychczasowej, różnorodnej oferty wysokotonażowych produktów Grupy Azoty o zaawansowane rozwiązania w zakresie nawozów specjalistycznych i dotarcie z rozszerzoną ofertą do autoryzowanej sieci dystrybucji Grupy Azoty na terenie Poski, wskazano również.

6 września Grupa Azoty informowała, że ma warunkową umowę nabycia 25 tys. udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego w spółce Goat TopCo GmbH z siedzibą w Niemczech, kontrolującej spółki Grupy Compo Expert, jednego z czołowych podmiotów światowego rynku nawozów specjalistycznych dla odbiorców profesjonalnych, za cenę nie wyższą niż 235 mln euro.

Grupa Compo Expert jest niezależnym, globalnym producentem nawozów specjalistycznych o wysokiej wartości dodanej, który sprzedaje swoje produkty do blisko 100 krajów. Spółka od wielu lat posiada bardzo mocną i ugruntowaną pozycję w Europie. Ma również silną obecność na rynkach Ameryki Południowej i Północnej oraz w Azji, gdzie dodatkowo realizuje strategiczne partnerstwo na najbardziej dynamicznych światowych rynkach Chin i Indii.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews)