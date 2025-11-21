Koalicja Obywatelska na czołowej pozycji

Według sondażu IBRiS dla Onetu, gdyby wybory parlamentarne miały odbyć się w ostatnią niedzielę, Koalicja Obywatelska (KO) mogłaby liczyć na 31,5 proc. poparcia (o 1 pkt proc. więcej w porównaniu z poprzednim pomiarem). Głos na Prawo i Sprawiedliwość (PiS) deklaruje 27,6 proc. uczestników sondażu (wzrost o 0,3 pkt proc.)

Zmiany w poparciu poszczególnych partii

Na trzecim miejscu umacnia się Konfederacja z wynikiem 14,1 proc. (bez zmian). Konfederacja Korony Polskiej, plasuje się na czwartej pozycji z poparciem 7,3 proc. (+1,2 pkt proc.). Lewica spada na piąte miejsce z 7 proc. (-0,1 pkt proc.) i jest ostatnią partią, której sondaż daje miejsca w Sejmie.

Poniżej progu wyborczego znajduje się Polskie Stronnictwo Ludowe z 3,9 proc. (-0,7 pkt proc.), Partia Razem z 3,6 proc. (+0,7 pkt proc.), a także Polska 2050 z 0,7 proc. (-0,9 pkt proc.). Odsetek osób, które odpowiadają "nie wiem/trudno powiedzieć" wynosi 4,3 proc., co oznacza mniej o 1,3 pkt proc. niż w poprzednim sondażu.

Udział obywateli w nadchodzących wyborach

Udział w wyborach rozważałoby nawet 59,3 proc. ankietowanych. O oddaniu głosu "zdecydowanie tak" mówiło 45,7 proc. ankietowanych, a "raczej tak" 13,6 proc. Wariant "raczej nie" wybrało 19,8 proc. badanych, a "zdecydowanie nie" kolejne 14,2 proc. Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 3 proc. osób.

Oceny politologów

„Koalicja Obywatelska mocno osłabiła swoich sojuszników i zassała ich poparcie. W przypadku PiS jest odwrotnie. Oni mają armię umiarkowanie sojuszniczą w postaci Konfederacji, która z nich wysysa zapasy” ocenił dla Onetu politolog prof. Antoni Dudek.

Jak dodał, dopóki na czele PiS stoi polityk koło osiemdziesiątki, dopóty nie będzie żadnej zmiany. „Prezes Kaczyński odstręcza młodych prawicowych wyborców” — ocenił politolog.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został zrealizowany w dniach 14-15 listopada 2025 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.