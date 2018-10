PKN Orlen chce osiągnąć ok. 30% dywersyfikacji dostaw ropy do końca roku



Warszawa, 17.10.2018 (ISBnews) - Poziom dywersyfikacji dostaw ropy naftowej w PKN Orlen powinien osiągnąć ok. 30% do końca tego roku, poinformował prezes Daniel Obajtek.

"Na pewno już 30% ropy dywersyfikujemy. Zaczynaliśmy od ok. 96% ropy rosyjskiej, zejdziemy do ok. 70%" - powiedział Obajtek dziennikarzom, zapytany o to, jaki będzie udział ropy spoza Rosji na koniec roku.

"Prowadzimy bardzo intensywne badania różnych gatunków ropy, nie tylko z terenu Zatoki Perskiej" - podkreślił prezes.

Obecnie PKN Orlen przerabia ok. 38 mln ton ropy rocznie. Po połączeniu z Grupą Lotos będzie to ok. 45-46 mln ton, wskazał także.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)