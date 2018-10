PGNiG poinformował, że umowa obejmuje zakup 30 proc. udziałów w koncesji PL044 od Equinor Energy AS, co jest równoznaczne z przejęciem 42,38 proc. udziałów w złożu Tommeliten Alpha. Operatorem złoża jest ConocoPhillips Norway AS, a pozostałymi partnerami na koncesji są Total oraz Eni Norge.

