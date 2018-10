iFun4All jest zadowolony z premiery 'Halls of Horror' na platformie Mixer



Warszawa, 18.10.2018 (ISBnews) - iFun4All ocenia, że premiera najnowszej gry studia "Halls of Horror" jest udana - tytuł utrzymuje się w czołówce platformy Mixer, a spółka zarabia na grze od pierwszej wpłaty, z których znacząca większość trafia do iFun4All, poinformował prezes Michał Mielcarek.

"'Halls of Horror', gra krakowskiego studia iFun4All, dedykowana na należącą do Microsoftu platformę Mixer od dnia premiery znajduje się w TOP3 najpopularniejszych tytułów. Aktualna liczba wyświetleń 'streama' z gry to ponad 136 000 i wciąż skokowo rośnie" - czytamy w komunikacie.

Premiera "Halls of Horror" miała miejsce w minioną niedzielę. To darmowa gra, dostępna dla użytkowników aplikacji Mixer na urządzeniach mobilnych, konsoli Xbox One oraz na komputerach poprzez przeglądarki internetowe.

"'Halls of Horror' utrafił w gusta użytkowników platformy, przebijając popularnością takie tytuły, jak 'Call of Duty', 'Minecraft', 'Fortnite' czy 'Forza Horizon'. Aktualnie utrzymuje się w Top 3 z oglądalnością na poziomie ok. 2 tysięcy. 'Peak' oglądalności to 8 tys. użytkowników. Kanał z grą ma 1005 followersów, a ich liczba systematycznie rośnie (pierwszego dnia było zaledwie około 80)" - czytamy dalej.

"Przyznaję, że nie spodziewaliśmy się aż takiej popularności. Dostępne statystyki i duża liczba pozytywnych komentarzy na czacie gry, potwierdzają, że stworzyliśmy na zlecenie Microsoftu bardzo dobry produkt" - skomentował Mielcarek, cytowany w komunikacie.

Wpływy z tytułu prac na zlecenie Microsoftu będą zasilały kasę spółki jeszcze do początku 2019 r. (aktualizacje Halls of Horror). Dodatkowo widzowie mogą wesprzeć twórców gry poprzez subskrypcję kanału za 5,99 USD lub wpłacać dotacje w dowolnej wysokości i walucie za pośrednictwem PayPal, wskazano w informacji.

"Za wcześnie by mówić o wynikach. Mogę tylko powiedzieć, że zarabiamy od pierwszej wpłaty, z których znacząca większość trafia do iFun4All" - podsumował Mielcarek.

iFun4all to niezależny producent gier wideo. Firma powstała w 2009 r. jako spółka córka Bloober Team. Od 2014 roku spółka tworzy gry z segmentu mid-core. Specjalizuje się w tworzeniu tytułów wykorzystujących "Real World-Data" - informacje ze świata rzeczywistego, które wpływają na rozgrywkę. Akcje spółki zadebiutowały we wrześniu 2016 roku na rynku NewConnect.

(ISBnews)