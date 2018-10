Vantage ma przedwstępną umowę na działkę w Iwinach k: Wrocławia pod 72 lokale



Warszawa, 19.10.2018 (ISBnews) - VD Mieszkania XXI, spółka zależna Vantage Development, zawarła z osobą fizyczną przedwstępną warunkową umowę nabycia nieruchomości gruntowej o powierzchni 1 ha, zlokalizowanej w Iwinach pod Wrocławiem, za cenę 2 mln zł, podała spółka. Nieruchomość zostanie przeznaczona na realizację inwestycji deweloperskiej i pozwoli na budowę ok. 72 lokali mieszkalnych.

"Zawarcie umowy przyrzeczonej nabycia nieruchomości nastąpi pod warunkiem wejścia w życie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego albo nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego zapisy będą umożliwiały realizację przez kupującego zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o określonych w umowie parametrach, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2019 roku. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy przedwstępnej bez prawa dochodzenia przez sprzedającego jakichkolwiek roszczeń w terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku" - czytamy w komunikacie.

Vantage Development S.A. to firma deweloperska, realizująca projekty w segmencie mieszkaniowym i biurowym. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r. W 2017 r. sprzedała 1 034 lokale.

(ISBnews)