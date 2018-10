Kujawsko-pomorskie: W Radzie Miasta Torunia cztery ugrupowania

Źródło: PAP

W wyborach do 25-osobowej rady miasta Torunia 10 mandatów zdobyła Koalicja Obywatelska, a 8 kandydaci komitetu prezydenta Michała Zaleskiego, który będzie rządził miastem przez kolejne 5 lat. Do rady miasta weszło także 6 przedstawicieli PiS oraz 1 kandydat lokalnego komitetu My Toruń.