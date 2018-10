1C Entertainment i 3D Realms nawiązały współpracę przy dwóch grach



Warszawa, 23.10.2018 (ISBnews) - 1C Entertainment i 3D Realms połączyły siły by stworzyć grę "Ion Maiden" oraz nieogłoszoną jeszcze grę z gatunku FPS na oryginalnym silniku Quake'a, podało 1C Entertainment.

"1C Entertainment będzie współpracować z firmą 3D Realms, twórcą klasycznych strzelanek FPS takich jak 'Duke Nukem' i 'Shadow Warrior'. W drugim kwartale 2019 roku gra 'Ion Maiden', działająca dotychczas w wersji na platformę Steam, zostanie wydana w wersji na konsole Nintendo Switch, PlayStation 4 i Xbox One. Obie firmy będą też razem pracować nad nowym, niezapowiedzianym jeszcze tytułem z gatunku FPS, opartym na oryginalnym silniku gry Quake. Tytuł będzie dostępny na tych samych platformach co 'Ion Maiden'" – czytamy w komunikacie.

Dystrybucją obu gier na terenie Polski, Czech, Słowacji i Węgier zajmie się firma Cenega.

"Specjalna wielogodzinna przedpremierowa kampania 'Ion Maiden' dostępna jest na platformie Steam w modelu Early Access za 19,99 USD w językach: angielskim, francuskim, włoskim, niemieckim, hiszpańskim i rosyjskim. Pierwszoosobowa retro-strzelanka bazuje na silniku Build, znanym z takich tytułów, jak Duke Nukem 3D, Blood oraz Shadow Warrior i będzie dostępna od drugiego kwartału 2019 roku na wszystkich platformach zarówno w wersji cyfrowej, jak i na nośnikach fizycznych. 'Ion Maiden' to prequel do Bombshell z 2016 roku, w którym Shelly musi pokonać transhumanistycznego mistrza Dr Jadusa Heskela" – czytamy dalej.

"Naszym priorytetem jest przedstawianie gier takich jak 'Ion Maiden' szerokiej rzeszy fanów 3D Realms. Współpraca z 1C Entertainment oznacza, że będziemy mogli wyjść naprzeciw oczekiwaniom graczy, przenosząc Shelly na konsole" - powiedział dyrektor generalny 3D Realms Mike Nielsen, cytowany w komunikacie.

"Zawsze byłem fanem klasycznych tytułów FPS, jak 'Duke Nukem 3D', 'Blood', 'Max Payne' i 'Shadow Warrior', jestem więc bardzo podekscytowany współpracą z legendarnym studiem, jakim jest 3D Realms. Jesteśmy globalnym wydawcą. Naszym celem jest dostarczanie najwyższej jakości tytułów wszystkim graczom na całym świecie. Nasza współpraca z 3D Realms jest wspaniałym dodatkiem do naszego portfolio, dla mnie osobiście jest spełnieniem marzeń z dzieciństwa" – poinformował prezes firmy 1C Entertainment Nikolay Baryshnikov, cytowany w komunikacie.

1C Entertainment to grupa zajmująca się działalnością na rynku gier video, w tym produkcją, dystrybucją oraz specjalistycznymi usługami dla branży. Planuje IPO na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)