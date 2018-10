Karczewski o sytuacji w PLL LOT: jestem pewien, że prezes spółki rozwiąże problem

Źródło: PAP

Jestem pewien, że prezes PLL LOT Rafał Milczarski rozwiąże problem i że on oraz pracownicy LOT dojdą do porozumienia - powiedział w środę marszałek Senatu Stanisław Karczewski, odnosząc się do trwającego strajku w spółce.