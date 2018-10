PKP Cargo: Przewozy wzrosły wg masy o 1,8% r: r do ok. 9,4 mln ton we wrześniu



Warszawa, 24.10.2018 (ISBnews) - Przewozy PKP Cargo wzrosły w ujęciu masy o 1,8% r/r do ok. 9,4 mln ton we wrześniu br., podała spółka. Praca przewozowa wyniosła we wrześniu ok. 2,4 mld tkm, czyli o 1,1% więcej r/r.

"We wrześniu 2018 roku pociągi PKP Cargo przewiozły ponad 9,4 mln ton towarów, co oznacza wzrost o blisko 166 tys. ton w stosunku do września 2017 roku (+1,8%). Tymczasem, jak informuje Główny Urząd Statystyczny, nadal utrzymuje się tendencja spadkowa transportowanych przez kolej wolumenów – we wrześniu br. rynek kolejowy zanotował przewozy niższe o 381 tys. ton (-1,8%) w porównaniu do września 2017 roku. Oznacza to więc, że pozostali gracze na rynku, podobnie jak w ubiegłym miesiącu, odnotowali spadek przewozów – przewieźli o 547 tys. ton mniej towarów niż we wrześniu 2017 roku" - czytamy w komunikacie.

W okresie styczeń-wrzesień PKP Cargo przewiozło niemal 82,6 mln ton ładunków, czyli o ponad 3 mln ton więcej niż od stycznia do września 2017 roku (+3,9%). W tym samym okresie wzrosła także praca przewozowa – o niemal 550 mln tkm – do ponad 21,4 mld tkm (+2,6%), podano także.

"W samym wrześniu praca przewozowa wyniosła ponad 2,4 mld tkm, czyli o 1,1% więcej niż we wrześniu 2017 roku. Natomiast udział grupy PKP Cargo w rynku wyniósł 49%, co jest jednocześnie największym udziałem miesięcznym osiągniętym od początku 2018 r." - czytamy dalej.

"Umacniamy się na pozycji lidera kolejowych przewozów towarowych w Polsce. Co więcej, drugi miesiąc z rzędu przewozy realizowane przez grupę PKP Cargo rosną, podczas gdy cały rynek odnotowuje spadek masy ładunków transportowanych pociągami. To z kolei dowodzi, iż nasza oferta jest coraz bardziej konkurencyjna z puntu widzenia klientów. Na pewno niepokojące jest to, że na kolei wozi się mniej towarów, ale mam nadzieję, iż to stan przejściowy" - skomentował prezes Czesław Warsewicz, cytowany w komunikacie.

We wrześniu br. w porównaniu do września 2017 r., w PKP Cargo wzrosły przewozy kamienia (o 156 tys. ton - 8,3%), co wynika ze wzrostu zapotrzebowania na kruszywa wykorzystywane do budowy nowych odcinków dróg i modernizacji linii kolejowych. Natomiast w porównaniu do września 2016 roku przewozy kamienia wzrosły o 260 tys. ton, co oznacza wzrost o 14,7%. Grupa przewiozła w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku o 25,5% więcej kamienia niż w analogicznym okresie 2017 roku i aż o 61,9% więcej niż w 2016 roku, wskazano także w materiale.

O 99 tys. ton we wrześniu 2018 roku, w porównaniu do września ub.r., wzrosły także przewozy intermodalne (+18%). Wyższe wskaźniki przewozów w tym sektorze wynikają z intensyfikacji przewozów w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku i transportów do i z polskich portów. Natomiast w okresie styczeń-wrzesień 2018 roku przewozy intermodalne wzrosły o 12,6% w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku i były aż o 42,2% wyższe niż w 2016 r.

"Warto też zauważyć, że we wrześniu 2018 roku Grupa PKP Cargo przewiozła o 69 tys. ton rudy więcej niż we wrześniu 2017 roku (+15,1%), wzrosły także przewozy ropy i przetworów (41 tys. ton, +12%)" - podsumowano.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (44,8% udziału w rynku według masy i 51,6% według pracy przewozowej w 2017 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.



(ISBnews)