O wynikach głosowania poinformowała PAP w środę Wojewódzka Komisja Wyborcza w Poznaniu. Frekwencja wyborcza w regionie wyniosła 56 proc.

Wielkopolska podzielona była na sześć okręgów wyborczych. Do podziału było 39 mandatów. W pierwszym okręgu, obejmującym miasto Poznań, mandaty zdobyli: obecny marszałek Marek Woźniak (KO), Joanna Jaśkowiak (KO), Paulina Stochniałek (KO), Tatiana Sokołowska (KO) i Zbigniew Czerwiński (PiS).

W okręgu nr 2 (powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, międzychodzki, obornicki, pilski, szamotulski, wągrowiecki, złotowski) radnymi zostaną: Jarosław Maciejewski (PSL), Mirosława Rutkowska-Krupka (KO), Henryk Szopiński (KO), Przemysław Ajchler (KO), Romuald Ajchler (SLD-Lewica Razem), Adam Bogrycewicz (PiS) i Łucja Zielińska (PiS).

W okręgu nr 3 (powiaty: poznański, śremski, średzki, gnieźnieński, wrzesiński) mandaty zdobyli: Jerzy Lechnerowski (Bezpartyjni Samorządowcy), Wojciech Jankowiak (PSL), Marek Gola (KO), Marta Dzikowska (KO), Patrycja Przybylska (KO), Tadeusz Tomaszewski (SLD – Lewica Razem), Małgorzata Stryjska (PiS) i Krzysztof Dembiński (PiS).

W okręgu nr 4 (miasto Konin, powiaty: koniński, kolski, słupecki, turecki) radnymi będą: Czesław Cieślak (PSL), Małgorzata Waszak (KO), Zofia Itman (PiS), Robert Popkowski (PiS) i Krzysztof Sobczak (PiS).

Z okręgu nr 5 (miasto Kalisz, powiaty: kępiński, kaliski, ostrowski, ostrzeszowski, jarociński, pleszewski) do sejmiku weszli: Krzysztof Grabowski (PSL), Jan Grzesiek (PSL), Marzena Wodzińska (KO), Andrzej Pichet (KO), Marlena Maląg (PiS), Leszek Bierła (PiS) i Andrzej Plichta (PiS).

Natomiast z okręgu nr 6 (miasto Leszno, powiaty: gostyński, grodziski, kościański, krotoszyński, leszczyński, nowotomyski, rawicki, wolsztyński) mandaty radnych uzyskali: Zofia Szalczyk (PSL), Joanna Król–Trąbka (PSL), Ewa Panowicz (KO), Henryk Szymański (KO), Wiesław Szczepański (SLD – Lewica Razem), Marek Sowa (PiS) i Krzysztof Błaszczyk (PiS).

Progu wyborczego nie przekroczyły komitety: KW Partia Zieloni, KW Razem, KW Ruch Narodowy RP, KWW Wolność w samorządzie, KW Wolni i Solidarni.

Najwięcej głosów w regionie zdobył Marek Woźniak (PO), zagłosowały na niego 58 004 osoby. Woźniak od 2005 r. jest marszałkiem województwa wielkopolskiego; prawdopodobnie utrzyma tę funkcję w kolejnej kadencji. W 2014 r. w wyborach samorządowych zdobył 25 046 głosów.

Mandaty uzyskali też obecni wicemarszałkowie z PSL Krzysztof Grabowski i Wojciech Jankowiak, a także członek zarządu województwa Marzena Wodzińska.

Radną sejmiku będzie Joanna Jaśkowiak, żona prezydenta Poznania, który w niedzielnych wyborach wywalczył reelekcję. Zagłosowało na nią 30 892 wyborców. Pierwotnie małżonka Jacka Jaśkowiaka miała startować do poznańskiej rady miasta z list Społecznej Koalicji Prawo do Miasta. Pod koniec września sąd uniewinnił ją za użycie wulgarnego słowa w przemówieniu wygłoszonym podczas demonstracji 8 marca 2017 r.

Mandat radnego sejmiku utrzyma Zbigniew Czerwiński (PiS), który był typowany na ewentualnego marszałka województwa – o ile Zjednoczonej Prawicy udałoby się wygrać wybory w regionie. Głos na niego oddało 29 451 osób. Radną sejmiku będzie też wicewojewoda Marlena Maląg, która ubiegała się o mandat na południu regionu. Zagłosowało na nią 46 763 wyborców.

Mandatu radnego w nowej kadencji nie zdobył dotychczasowy wiceprzewodniczący sejmiku, lider Unii Pracy Waldemar Witkowski. Do sejmiku nie dostał się m.in. b. europoseł PO Filip Kaczmarek. Radnym sejmiku nie będzie również wieloletni poseł i b. wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak (PSL).

W 2014 r. PO zdobyła w 39-osobowym sejmiku województwa 13 mandatów, PSL 12 mandatów. PiS wprowadził ośmiu radnych, SLD Lewica Razem - czterech, a dwa mandaty przypadły KWW Ryszarda Grobelnego Teraz Wielkopolska. Województwem rządzi obecnie koalicja PO-PSL.

Jeszcze w niedzielę, po ogłoszeniu pierwszych wyników sondażowych, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak powiedział, że biorąc pod uwagę ogólne wyniki Koalicji Obywatelskiej oraz PSL, jest szansa na utrzymanie koalicji w wielkopolskim samorządzie. Podkreślił, że PSL jest "solidnym koalicjantem". "Przy takim wyniku sądzę, że liczba mandatów, naszych i PSL, powinna przekroczyć wymagane 20, czyli dać nam stabilność funkcjonowania w następnym, 5-letnim okresie" - powiedział Woźniak.

"Jeśli chodzi o Wielkopolskę, wydaje mi się, że mamy tradycję tej koalicji i wszystko wskazuje na to, że ona może w takiej sytuacji kontynuować swoją działalność i realizować te wszystkie projekty, które są w trakcie realizacji – to jest bardzo optymistyczne" - dodał.

Szef PSL w Wielkopolsce Andrzej Grzyb podkreślił w rozmowie z PAP, że dobre, sondażowe wyniki PSL, to "potwierdzenie, że Stronnictwo zostało uznane przez wyborców za partię reprezentującą samorząd". Dodał, że Wielkopolska jest przykładem "pewnej stabilnej sytuacji w samorządzie wojewódzkim".

"Jest przykładem, że można w sposób optymalny kształtować zarząd województwa, i można dobrze funkcjonować. Uważam też, że podstawą do takiej dobrej oceny mogą być również oceny zrobione przez Ministerstwo Rozwoju, które pokazały, że Wielkopolska należy do regionów najlepiej wykorzystujących fundusze unijne. Oznacza to, że samorząd – z naszym udziałem – dobrze się wywiązuje z postawionych mu zadań, jeśli chodzi m.in. o rozwój regionalny, politykę spójności czy rozwój obszarów wiejskich" – powiedział Grzyb.

Radny PiS Zbigniew Czerwiński powiedział PAP, że "ma nadzieję na przełamanie układu, który w Wielkopolsce istnieje właściwie od 2006 roku", i że uda się doprowadzić do koalicji Zjednoczonej Prawicy z PSL. (PAP)

autor: Anna Jowsa, Rafał Pogrzebny