W okręgu nr 1 (obejmuje miasto Słupsk oraz powiaty słupski, bytowski, chojnicki, człuchowski i lęborski) do sejmiku dostały się cztery osoby reprezentujące Koalicję Obywatelską: Danuta Wawrowska, Jan Kleinszmidt, Leszek Bonna i Iwona Mielewczyk oraz trzy osoby wystawione przez Prawo i Sprawiedliwość: Sebastian Irzykowski, Mirosława Kaczyńska i Jerzy Barzowski.

Okręg nr 2 (obejmuje miasta Gdynia i Sopot oraz powiaty pucki i wejherowski) w sejmiku reprezentować będzie pięciu radnych Koalicji Obywatelskiej: obecny wicemarszałek Wiesław Byczkowski, Andrzej Struk (jak podały lokalne media, jest to brat obecnego marszałka województwa – Mieczysława Struka), Piotr Wittbrodt, Andrzej Bartnicki i Karolina Szczygieł oraz trzech radnych PiS: Roman Dambek, Aleksandra Jankowska i Kazimierz Klawitter.

W okręgu nr 3 (obejmuje miasto Gdańsk) Koalicję Obywatelską w sejmiku reprezentować będą: obecny marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, obecna członkini zarządu woj. pomorskiego Hanna Zych-Cisoń, Grzegorz Grzelak i Agnieszka Kapała-Sokalska, a PiS - Anna Gwiazda (wieloletnia radna sejmiku, siostra znanego działacza opozycyjnego z czasów PRL - Andrzeja Gwiazdy) i - debiutujący w sejmiku - wiceszef "Solidarności" w Stoczni Gdańsk Karol Guzikiewicz.

Z okręgu nr 4 (powiaty gdański, kościerski, kartuski i starogardzki) w sejmiku znaleźli się Ryszard Świlski, Danuta Rek i Sylwia Laskowska-Bobula z Koalicji Obywatelskiej, Piotr Karczewski, Magdalena Sroka i Piotr Zwara z PiS oraz Dariusz Męczykowski z PSL.

Wyborcy z okręgu nr 5 (powiaty tczewski, sztumski, malborski, nowodworski i kwidzyński) zdecydowali, że w sejmiku reprezentować ich będą: Zenon Odya i Jerzy Kozdroń z Koalicji Obywatelskiej, Arwid Żebrowski i Marta Cymańska (lokalne media informowały, że to córka posła Tadeusza Cymańskiego) z PiS oraz Józef Sarnowski z PSL.

Pełne, choć nieoficjalne dane, mówiły, że Koalicja Obywatelska uzyskała w tegorocznych wyborach do sejmiku około 41 proc. poparcia, PiS – ok. 28 proc., a PSL – 8 proc.

W tegorocznych wyborach do pomorskiego sejmiku startowało 10 komitetów. Mandatów nie uzyskały m.in. komitety SLD Lewicy Razem (z listy tej startowała m.in. b. posłanka i europosłanka prof. Joanna Senyszyn), Kukiz' 15, Bezpartyjni Samorządowcy, Wolność w Samorządzie, Ruch Narodowy RP i Partia Zieloni.

Do sejmiku nie dostali się także szef obecnego sejmikowego klubu PO Jacek Bendykowski, gdańska radna Anna Kołakowska, która startowała z Komitetu Wyborczego Ruch Narodowy RP oraz startująca z list Koalicji Obywatelskiej Kinga Borusewicz (lokalne media informowały, że jest to córka wicemarszałka Senatu Bogdana Borusewicza). Walka o mandat nie powiodła się też Bartłomiejowi Obajtkowi (wg. mediów jest to brat prezesa PKN Orlen i byłego prezesa Energi – Daniela) oraz Rafałowi Neumannowi (jak informowały media, jest to brat szefa klubu PO w Sejmie - Sławomira).

W 2014 r. w wyborach do pomorskiego sejmiku Platforma Obywatelska uzyskała 40,74 proc. głosów zdobywając 17 mandatów, PiS poparło 23,04 proc. głosujących, co skutkowało uzyskaniem 9 mandatów, a PSL otrzymało 17,43 proc. poparcia i 7 mandatów. (PAP)

autor: Anna Kisicka