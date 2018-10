PKN Orlen: Program emisji obligacji zwiększamy pod ewentualne przyszłe wydatki



Warszawa, 25.10.2018 (ISBnews) - PKN Orlen zwiększa kwotę programu emisji obligacji do 4 mld zł pod ewentualne przyszłe wydatki oraz na refinansowanie papierów zapadających w lutym 2019 r. o wartości 1 mld zł, poinformował członek zarządu ds. finansowych Wiesław Protasewicz.

"Obecnie chcemy zrefinansować 1 mld zł obligacji, które zapadają w lutym 2019 r. Zwiększony limit emisji do 4 mld zł, to przygotowanie się do ewentualnych przyszłych wydatków, w tym zakupu Grupy Lotos. Natomiast nie zapadły jeszcze decyzje kiedy i jakie byłyby to transze" - powiedział Protasewicz dziennikarzom.

Orlen podał dziś, że jego rada nadzorcza wyraziła zgodę na zmianę umowy programu emisji obligacji, w tym na podwyższenie kwoty programu do 4 mld zł.

"Decyzja o ewentualnej emisji euroobligacji zapadnie na przełomie I i II kw. 2019 r. Obecnie prowadzimy analizy dotyczące tych emisji. Nie rozmawiamy natomiast o wcześniejszym wykupie papierów wartych 1,25 mld euro, a zapadających w 2021 i 2023 r., choć część środków z nowej emisji może oczywiście być na to przeznaczone" - powiedział także Protasewicz.

Wartość nowej emisji może być zbliżona do kwoty obecnego zadłużenia w tych papierach, czyli 1,25 mld euro, dodał.

"W portfelu mamy 1,1 mld zł w obligacjach detalicznych, z czego 100 mln zł spłacimy w I kw. 2019 r., resztę zgodnie z terminami zapadalności. Przypominam także, że mamy spory zapas gotówki, a także możliwość skorzystania z linii kredytowej na 1 mld euro" - wskazał także członek zarządu.

Protasewicz podkreślił również, że PKN Orlen prowadzi obecnie aktualizację strategii i podtrzymał, że ma ona być gotowa na koniec tego roku.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)