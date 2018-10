Play wprowadza ofertę Next dostępną wyłącznie w aplikacji



Warszawa, 25.10.2018 (ISBnews) - Operator sieci Play wprowadza ofertę Next dostępną wyłącznie w aplikacji, podał operator.

"Play zawsze stawia na proste i innowacyjne rozwiązania. Od dziś - 25 października - operator wprowadza na rynek aplikację mobilną, w której jest cała sieć. W Polsce usługi w formie subskrypcji stają się coraz popularniejsze. Za pomocą kilku kliknięć w aplikacji można obecnie zamówić jedzenie, wybrać ulubiony film czy też muzykę" - czytamy w komunikacie.

Dzięki nowej ofercie Play Next klient nie będzie musiał podpisywać umów na długie miesiące, załatwiać spraw w salonie, czy przez telefon z konsultantem. Wszystko to zrobi w aplikacji za pomocą kilku kliknięć, podano także.

"W kilku prostych krokach klient ma możliwość przeniesienia swojego dotychczasowego numeru lub w prosty sposób wygenerować nowy. Po dodaniu karty płatniczej do konta i włączeniu subskrypcji, wystarczy już tyko zamówić kartę SIM, którą można odebrać w salonie albo od kuriera w dowolnym miejscu" - czytamy dalej.

W Play Next: rachunki, płacą się same - wystarczy podpiąć kartę płatniczą, a rachunki będą płacić się same, brak długoterminowych umów - z subskrypcji można zrezygnować w każdej chwili. Bez okresu wypowiedzenia. Bez kar i dodatkowych opłat; obsługa dostępna 24/7 - Nie trzeba czekać na infolinii ani stać w kolejkach. Wszystkie problemy rozwiązywane są za pomocą chatu, wymieniono także.

"W ramach miesięcznej subskrypcji klient otrzymuje co miesiąc nielimitowane rozmowy, SMS-y/MMS-y, pakiet UE oraz aż 50 GB internetu. Cena subskrypcji to 45 zł/mies. [...] Wystarczy przenieść swój numer z innej sieci do Play Next, aby korzystać z subskrypcji przez 6 miesięcy za darmo. Jeżeli klient nie chce przenosić swojego numeru, może wybrać nowy numer, otrzymując aż 3 miesiące za darmo... a to wszystko bez umowy" - podsumowano w informacji.

Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.

(ISBnews)