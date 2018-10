Orange Polska ma ponad 1 mln klientów oferty konwergentnej Love



Warszawa, 25.10.2018 (ISBnews) - Orange Polska przekroczył 1 mln klientów oferty konwergentnej Love, poinformował prezes Jean Francois Fallacher.

"Przekroczyliśmy 1 mln klientów oferty konwergentnej Love - naszej flagowej oferty. Osiągamy ten poziom po 19 miesiącach od uruchomienia oferty. To pokazuje, że zwracają się inwestycje w ofertę i rozbudowę sieci światłowodowej" - powiedział Fallacher podczas spotkania z dziennikarzami.

W usługach konwergentnych operator notuje średnio ponad 4 usługi na klienta, który dysponuje średnio nieco ponad 2 karty SIM. Jak podał prezes Orange ponad 600 tys. posiadaczy oferty Love ogląda Orange TV, "co czyni operatora już znaczącym graczem na rynku telewizyjnym", podkreślił Fallacher.

Ponad 150 tys. klientów konwergentnych korzysta jednocześnie z usługi Orange Światłowód, a kolejne 150 tys. klientów ma dekoder 4K.

"Klienci konwergentni są z reguły bardziej zadowoleni z usług i rzadziej migrują do konkurencji" - podkreślił prezes.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP).

(ISBnews)