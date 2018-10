Orange: Światłowód stał się orężem marketingowym do odzyskiwania rynku



Warszawa, 25.10.2018 (ISBnews) - Orange Polska ocenia, że sieć światłowodowa stała się orężem marketingowym operatora do odzyskiwania udziału rynkowego i przejmowania klientów od konkurencji, poinformował prezes Jean Francois Fallacher.

"Mamy 324 tys. klientów internetu światłowodowego, czyli 84% więcej r/r. Docieramy do coraz mniejszych miast i tu jest coraz więcej naszych inwestycji. Inwestycje idą dobrze i światłowód jest naszym marketingowym orężem, która pozwoli odzyskać udział w rynku i pozyskiwać klientów od konkurencji" - powiedział Fallacher na spotkaniu z dziennikarzami.

Prezes dodał także, że 1,7 mln domów znajduje w zasięgu światłowodu o prędkości 1 Gb/s.

Członek zarządu ds. finansowych Maciej Nowohoński podał ponadto, że w segmencie usług konwergentnych pojawił się nowy trend w średnim przychodzie na klienta - operator osiągnął tu stabilizację r/r na poziomie powyżej 100 zł.

(ISBnews)