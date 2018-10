MLP Group chce zakończyć rozbudowę parku logistycznego MLP Czeladź w II kw. 2019



Warszawa, 29.10.2018 (ISBnews) - MLP Group rozpoczęło realizację obiektu magazynowego w centrum logistycznym w Czeladzi, podała spółka. Zakończenie budowy inwestycji o powierzchni blisko 10 tys. m2 planowane jest w II kwartale 2019 r.

Nowa inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie ze standardami stosowanymi przez MLP Group. Oznacza to budowę obiektu klasy A o wysokości 10 metrów netto z nośnością posadzki 6T/m2. Budynek będzie wyposażony m.in. w oświetlenie LED, system tryskaczy typu ESFR, ogrzewanie gazowe oraz świetliki i klapy dymowe. Zakończenie prac budowlanych planowane jest w drugim kwartale 2019 r., podano.

"Aktualnie prowadzimy negocjacje z potencjalnymi najemcami zainteresowanymi przygotowywaną powierzchnią magazynową. Jestem przekonany, że stosowne umowy podpiszemy w najbliższym czasie. Park w Czeladzi zlokalizowany jest na terenie Śląska, który jest jednym z najbardziej popularnych i znaczących regionów magazynowym w kraju" - powiedział manager of BTS Projects w MLP Group Piotr Krawczyk, cytowany w komunikacie.

MLP Czeladź to nowoczesne centrum logistyczne, które po ukończeniu oferowało będzie 5 budynków klasy A o łącznej powierzchni 74,2 tys. m2 powierzchni magazynowo-produkcyjnych.

MLP Group jest deweloperem powierzchni magazynowo-produkcyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

(ISBnews)