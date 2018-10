"Po wielu miesiącach prac zakończyliśmy budowę zakładu i montaż linii produkcyjnych. Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia produkcji i realizacji kolejnej części umowy podpisanej z władzami prowincji Misiones oraz innych zamówień z tamtejszego rynku" - powiedział prezes LUG Ryszard Wtorkowski, cytowany w komunikacie.



Fabryka została wybudowana w parku przemysłowym w Posadas, gdzie na powierzchni 1600 m2 zlokalizowano linię do produkcji komponentów LED, halę produkcyjną opraw oświetleniowych oraz przestrzeń administracyjną. Działka, na której powstał nowy zakład produkcyjno-montażowy LUG, zajmuje powierzchnię 7 885 m2. Dodatkowo projekt budynku daje możliwość prostej, modułowej rozbudowy fabryki. W ramach podpisanej w 2017 roku umowy z rządem prowincji Misiones przewidziano rozbudowę fabryki na przyległych działkach, rezerwując na ten cel na okres czterech lat tereny inwestycyjne o powierzchni 8 170 m2. Wstępnie zatrudniona kilkunastoosobowa załoga docelowo zwiększy się do ponad 50 pracowników. W ramach projektu przeszkolono argentyńskich inżynierów w Polsce, a polski zespół specjalistów przeprowadził niezbędne szkolenia na miejscu w Argentynie, podano również.



"Pierwsza zagraniczna fabryka spółki LUG będzie wytwarzać nowoczesne oprawy przeznaczone do oświetlania przestrzeni miejskich [...]. Produkty, które będę powstawały w argentyńskim parku przemysłowym Parque Industrial S.A.P.E.M. w Posadas, są skierowane do dwóch grup odbiorców. Pierwsza grupa to administracja lokalna, dla której ważne jest oświetlenie miejskie: uliczne, parkowe czy parkingowe. Ten rodzaj oświetlenia będzie produkowany w Argentynie jako pierwszy, dzięki czemu mieszkańcy będą beneficjentami korzyści płynących z wymiany przestarzałego oświetlenia na nowoczesne rozwiązania LED, które zamknięte są w formie opraw typu Urbino, Urbano, Urbini czy najnowsza Avenida" - czytamy dalej.



Drugi obszar to oświetlenie budynków użyteczności publicznej, takich jak szkoły, szpitale i biura, czyli wszystko to, co podlega bezpośrednio pod zarząd prowincji. Ten segment opraw zostanie wprowadzony do produkcji w drugim etapie, wskazano także.



"Budowa fabryki w Argentynie jest częścią umowy z rządem prowincji Misiones i pomimo faktu, iż prace inwestycyjne trwały dłużej niż pierwotnie zakładano, firma realizowała kontrakt zgodnie z harmonogramem. Pierwsze partie opraw powstały w zielonogórskich zakładach produkcyjnych LUG i były wysłane do Argentyny. Kolejne oprawy będą już produkowane w Ameryce Łacińskiej. W ramach współpracy z urzędami miast z prowincji LUG szacuje, że tylko w prowincji Misiones w ciągu najbliższych lat wymieni 50 000 lamp ulicznych, co pozwoli włodarzom wygenerować oszczędności energii sięgające nawet 70% obecnego zużycia. Fabryka w Argentynie jest dla LUG strategicznym centrum ekspansji w regionie Ameryki Południowej" - podsumowano.



LUG S.A. to jeden z czołowych europejskich producentów profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych. Grupa sprzedaje swoje produkty w Polsce oraz w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. LUG S.A. od listopada 2007 roku jest notowana na rynku NewConnect.



(ISBnews)