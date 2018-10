Jak dodał, plany optymalizacji siatki w związku ze strajkiem spółka przygotowała kilka dni temu. "Są one sukcesywnie wdrażane. Dzięki temu pasażerowie mogą zostać wcześniej poinformowani o zmianach rezerwacji" - przekazał.

Odwołane rejsy do Warszawy to: LO322 z lotniska Mediolan-Malpens, LO518 Koszyce, LO530 Praga, LO 680 Moskwa-Domodiedowo, LO750 Kijów-Żuliany oraz LO286 Londyn-Heathrow.

Z Warszawy nie wylecą samoloty do Koszyc (rejs LO517) oraz do Kijowa-Żulian (rejs LO749).

Majszyk zaznaczył, że od 18 października, czyli od dnia rozpoczęcia strajku, LOT odwołał z powodu problemów z załogą, która nie podejmowała czynności służbowych, 215 na 4619 rejsów.

Spółka przypomina, że pasażerowie mogą na bieżąco sprawdzać status swoich rejsów na stronie www.lot.com w zakładce www.lot.com/pl/pl/status-lotu.

Można też sprawdzać tablice przylotów i odlotów, które w przypadku lotniska w Warszawie są widoczne np. na stronie internetowej www.lotnisko-chopina.pl.

Związkowcy poinformowali we wtorek wieczorem, że przedłużają zawieszenie strajku do środy do godz. 22.30. Oznacza to, załogi - podobnie, jak we wtorek - mają stawiać się do pracy, ale tylko na rejsy po Europie, tak aby mogły na noc wrócić do Warszawy. Strajkujący nie pikietują na terenie spółki, w okolicach biurowca LOT.

