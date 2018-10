Sieć dyskontów Action uruchomi centrum dystrybucyjne w Polsce w 2019 r.



Warszawa, 31.10.2018 (ISBnews) - Sieć dyskontów nieżywnościowych Action rozpoczęła budowę pierwszego centrum dystrybucyjnego w Polsce, które rozpocznie działalność w 2019 r. Do końca tego roku planowane jest otwarcie 10 nowych sklepów, podała firma.

Nowe centrum dystrybucyjne o powierzchni 45 tys. m2 budowane jest w Osłej, w gminie Gromadka, podano w komunikacie.

"Nowe centrum dystrybucyjne w Osłej pozwoli nam wzmocnić nasz łańcuch zaopatrzeniowy i umożliwi dalszy zrównoważony rozwój w Polsce. Prace budowlane już się rozpoczęły. Osła zapewnia nam strategiczną lokalizację: Znajduje się w idealnym miejscu do obsługiwania dostaw zarówno dla naszych sklepów w Polsce, jak i Niemczech. W dodatku, oferuje dobrą infrastrukturę i wystarczającą przestrzeń aby wspierać nasz ambitny rozwój. Po swojej stronie mamy także zaufanego partnera – firmę Goldbeck" – powiedział prezes Action Sander van der Laan, cytowany w komunikacie.

Centrum dystrybucyjne w Osłej będzie ósmym tego typu obiektem Action w Europie. Zapewni możliwość przechowywania ok. 51 tys. palet i pomoże w zaopatrzeniu sklepów w południowo-zachodniej Polsce oraz we wschodnich Niemczech. W dłuższej perspektywie, centrum dystrybucyjne stworzy od 300 do 400 miejsc pracy, podano także.

W 2019 r. planowane jest rozpoczęcie działalności centrum dystrybucyjnego. Za budowę odpowiada międzynarodowa firma budowlana Goldbeck.

W ciągu roku działalności w Polsce Action otworzyło w sumie 15 sklepów , a do końca tego roku planuje otwarcie 10 kolejnych.

"Cieszymy się, że koncept Action został pozytywnie przyjęty w Polsce, jak w pozostałych krajach europejskich, w których działamy. Każdego tygodnia tysiące klientów odwiedza nasze sklepy w Polsce i widzimy, że ta liczba stale rośnie" – wskazał prezes.

Action jest dyskontem nieżywnościowym, który ma ponad 1 200 sklepów w Holandii, Belgii, Francji, Niemczech, Luksemburgu, Austrii i Polsce. Action zatrudnia ponad 41 000 osób. W 2017 r. Łączna sprzedaż wyniosła 3,4 mld euro.

(ISBnews)