W pierwszej kolejności debiutu w Kazachstanie doczekała się marka Reserved. Oficjalne otwarcie pierwszego sklepu odbyło się 31 października w Centrum Handlowym Dostyk Plaza. Kolejne otwarcia, tym razem marek House, Mohito oraz Sinsay, odbędą się 21 listopada w Centrum Handlowym A'port. Do końca tego roku goście tej samej galerii będą mogli odwiedzić również salony marki Reserved oraz Cropp. Łączna powierzchnia najmowana przez spółkę w centrum handlowym A'port wyniesie ponad 4 800 m2, z czego blisko połowę zajmie oferta marki Reserved.



"Otwarcie salonów w Kazachstanie to kolejny etap naszej ekspansji zagranicznej. Zakładamy, że rokrocznie nasze globalne obroty będą wzrastać o kilkanaście procent - taka dynamika nie byłaby możliwa bez nowych rynków. W ostatnim czasie gospodarka Kazachstanu rozwija się bardzo obiecująco, a działania prywatnych inwestorów wpływają na systematyczne jej pobudzanie. Efekt ten dostrzec można również w ożywieniu branży retail. Poza wysokim popytem, korzystać może ona dziś z atrakcyjnej oferty nowych przestrzeni handlowych" - powiedział wiceprezes LPP Sławomir Łoboda, cytowany w komunikacie.



W 2019 roku, w stolicy kraju – Astanie, LPP planuje kolejne otwarcia salonów wszystkich marek, tym razem w centrum handlowym Abu Dhabi. Planowana najmowana powierzchnia będzie liczyła blisko 4 600 m2, podano również.



Ambicją LPP jest wchodzenie każdego roku na co najmniej jeden nowy rynek. Obecność w Kazachstanie to dla spółki jeden z etapów rozwoju sieci sprzedaży w Azji Centralnej oraz ważny krok w budowaniu globalnej rozpoznawalności wszystkich marek polskiego producenta. W planach na 2019 rok firma zapowiada debiuty w Finlandii oraz Bośni i Hercegowinie, przypomniano.



LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i SiNSAY. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.



>>> Czytaj też: 100 najbogatszych Polaków stulecia. Na szczycie rankingu twórca Banku Handlowego