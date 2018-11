Millennium liczy na ok. 650 mln zł synergii z połączenia z Euro Bankiem w 5 lat



Warszawa, 05.11.2018 (ISBnews) - Bank Millennium oczekuje, że skumulowane synergie z połączenia z Euro Bankiem w ciągu kolejnych 5 lat wyniosą ok. 650 mln zł. Koszty integracji zamkną się kwotą ok. 350 mln zł i będą ujęte w wynikach głównie w latach 2019-2020, wynika z prezentacji Banku Millennium dla inwestorów.

"Całkowite koszty integracji przed opodatkowaniem wynoszące ok. 350 mln zł rozłożone na lata 2019 – 2022, ujęte głównie w ciągu pierwszych dwóch lat, w porównaniu do całkowitych synergii w ciągu najbliższych 5 lat wynoszących ok. 650 mln zł. Przewidywane docelowe roczne synergie kosztowe stanowią 13% połączonej bazy kosztowej z 2017 r." - czytamy w prezentacji.

Bank wskazał, że źródła synergii to:

- optymalizacja sieci oddziałów i związanych z tym kosztów, częściowo zmniejszone przez dyssynergie przychodowe wynikające przede wszystkim z możliwego odpływu klientów,

- konsolidacja funkcji back office oraz usług wsparcia, głównych systemów IT oraz działań marketingowych,

- wyższe koszty podatku bankowego w wyniku utraty kwoty wolnej od podatku po połączeniu.

Bank podał, że znaczny potencjał do uzyskania efektów synergii w przypadku ich osiągnięcia powinien przełożyć się na wysoki wzrost zysku na akcję. Bank zakłada 26% wzrostu zysku na akcję oraz 17% zwrotu z inwestycji w momencie osiągnięcia docelowych synergii.

"Transakcja pozwoli Bankowi Millennium w sposób zyskowny wykorzystać nadmierną płynność, skutkując wskaźnikiem kredyty/depozyty na poziomie 93% pro-forma, zgodnie ze średnią dla porównywalnych polskich banków" - czytamy także.

Połączony bank miałby w 2017 r. wskaźnik koszty/dochody na poziomie 42,9% pro-forma (z uwzględnieniem oczekiwanych synergii) w porównaniu z 45,8% dla Banku Millennium - transakcja przybliży bank do celu ze Strategii 2020, który zakłada wskaźnik kosztów do dochodów na poziomie 40%, podano również.

W prezentacji podano, że eurobank przyczyni się do zwiększenia geograficznego zasięgu sieci dystrybucji Banku Millennium o ponad 200 miejscowości z 4,5 mln mieszkańców. Przejęcie pozwoli także na transfer wiedzy dotyczącej działalności franczyzowej do Banku Millennium.

Euro Bank opiera swoją działalność na sieci 250 placówek własnych oraz 251 placówek franczyzowych pokrywającej wszystkie regiony Polski, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszych miast. Po połączeniu ok. 55% oddziałów połączonego banku będzie zlokalizowanych w małych miastach (poniżej 100 tys. mieszkańców) wobec 38% obecnie.

Nabycie pozwoli Bankowi Millennium zostać bankiem nr 6 w atrakcyjnym segmencie detalicznych kredytów niehipotecznych.

eurobank posiada bazę 1,4 mln klientów detalicznych, uwzględniając 165 tys. aktywnych użytkowników bankowości internetowej oraz 154 tys. użytkowników bankowości mobilnej, 317 tys. aktywnych kart debetowych oraz 68 tys. aktywnych kart kredytowych. Jest też jednym z liderów w jakości obsługi oraz satysfakcji klienta.

Euro Bank posiada portfel kredytów denominowanych w CHF lub denominowanych w PLN ale indeksowanych w CHF, który będzie częścią przejmowanych aktywów.

W prezentacji Bank Millennium wskazał także, że Société Générale zapewni 10-letnią gwarancję pokrywającą 80% ryzyka kredytowego (dotyczy portfela pierwotnie niezagrożonego) oraz kosztu ryzyka (dotyczy kredytów zagrożonych) walutowych kredytów hipotecznych, a także 20-letnie zwolnienie z odpowiedzialności obejmujące straty wynikające z postępowań, sporów lub zmian w prawie dotyczących walutowych kredytów hipotecznych.

Bank Millennium planuje zamknięcie transakcji zakupu ok. 99,79% akcji Euro Banku w II kw. przyszłego roku i oczekuje, że uzyska zgody na transakcję od KNF, organu antymonopolowego organów ds. konkurencji oraz powiadomienie EBC w I kw. 2019 r. Połączenie operacyjne, które będzie poprzedzone fuzją prawną banków planowane jest na IV kwartał 2019 r.

Przedmiotem ogłoszonej dziś transakcji jest nabycie przez Bank Millennium ok. 99,79% akcji Euro Banku od SG Financial Services Holdings - spółki w 100% zależnej Societe Generale (SG) za cenę referencyjną wynoszącą 1 833 mln zł. Ostateczna cena nabycia zostanie skorygowana o zmianę wartości księgowej Euro Banku na dzień zamknięcia transakcji.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

Euro Bank to bank detaliczny, z szeroką ofertą produktów dla klientów indywidualnych. Właścicielem eurobanku jest Societe Generale (SC), europejska grupa świadcząca usługi finansowe w 66 krajach. SC działa w Polsce od 1976 r. Aktywa eurobanku wyniosły 13,8 mld zł na koniec 2017 r.

(ISBnews)