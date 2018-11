Cognor spodziewa się wzrostu r: r wyniku EBITDA w IV kw. 2018



Warszawa, 06.11.2018 (ISBnews) - Cognor Holding spodziewa się, że EBITDA w IV kw. będzie niższe niż w III kw., ale wyższa r/r, poinformował dyrektor finansowy Krzysztof Zoła. Przychody również powinny być wyższe w ujęciu rocznym.

"Zakładamy, że EBITDA w IV kw. będzie niższa niż w III kw,, ale wyższa niż w roku ubiegłym" - powiedział Zoła podczas konferencji prasowej

Spółka spodziewa się, że spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce i Unii Europejskiej przełoży się na słabszą dynamikę popytu, do czego dołoży się duża liczba dni świątecznych w IV kw. oraz trwające remonty.

Wykorzystanie zdolności produkcyjnych w zakładach Cognoru będzie sięgało 100%, a w przypadku jednej z hut nawet powyżej 100%.

Spółka zakłada też dalszy wzrost konsumpcji stali w Polsce, przy jednoczesnej możliwości wyhamowania popytu ze strony niemieckiego sektora motoryzacyjnego.

"Jeśli chodzi o ceny, to myślimy, że one będą się stabilizowały kwartał do kwartału, zarówno złomu, jak i wyrobów i półwyrobów, dlatego spready przerobowe powinny być podobne jak w III kw." - wskazał dyrektor finansowy.

Cognor oczekuje też dalszej poprawy relacji kosztów modelu elektrycznego produkcji stali względem modelu wielkopiecowego.

"Zakładamy wzrost przychodów r/r w IV kwartale" - powiedział także Zoła.

Cognor Holding odnotował 32,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 4,93 mln zł straty rok wcześniej. EBITDA wyniosła 56,6 mln zł w porównaniu do 27,7 mln zł rok wcześniej.

Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski.

