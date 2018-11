OEX E-Business wesprze e-commerce Pierre Fabre Dermo-Cosmetique w Polsce



Warszawa, 06.11.2018 (ISBnews) - OEX E-Business, spółka z Grupy OEX, został wyłącznym partnerem logistycznym e-commerce marki Pierre Fabre Dermo-Cosmetique w Polsce. Globalny producent dermo kosmetyków uruchomił pierwszy e-sklep w Europie 22 października br.

"W ramach umowy spółka z Grupy OEX odpowiada za kompleksową obsługę logistyczną e-commerce Pierre Fabre Dermo-Cosmetique w Polsce. Współpraca obejmuje także prowadzenie sprzedaży w imieniu klienta oraz doradztwo z zakresu digitalizacji sprzedaży" - czytamy w komunikacie.

Obsługa logistyczna e-sklepu Pierre Fabre jest realizowana w centrum magazynowym OEX E-Business - Logistics HUB - pod Warszawą. Centrum pracuje w modelu 24/7, oferując klientom realizację procesów z naciskiem na customer experience, podano również.

"Cieszymy się, że Pierre Fabre Dermo-Cosmetique docenił potencjał naszych usług w budowaniu sprzedaży online. Nasz unikatowy model end2end wspiera klientów na każdym etapie procesu digitalizacji sprzedaży" - powiedział CEO OEX E-Business Artur Wojtaszek, cytowany w komunikacie.

"Zdecydowaliśmy się na współpracę z OEX E-Business ze względu na kompleksową ofertę oraz nowoczesne operacje i magazyn. Nasze plany obejmują globalny rozwój sprzedaży w modelu omnichannel, z tego powodu zależało nam na wyborze partnera posiadającego zasoby i kompetencje do realizacji takiego projektu wspólnie z nami"- dodał dyrektor generalny Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Philippe Coudiere.

Grupa Pierre Fabre to producent dermokosmetyków marek takich jak Avene, Galenic, Elancyl, Klorane, Aderma, Ducray i Rene Furterer. Jednym z celów Grupy jest dalsza globalna ekspansja i rozwój na rynkach zagranicznych. Sklep internetowy uruchomiony w Polsce jest drugim serwisem e-commerce Grupy, pierwszy wystartował rok temu w Korei Południowej.

Grupa OEX to jeden z wiodących na polskim rynku podmiotów na rynku outsourcingu sprzedaży. Posiada w swojej ofercie pełną gamę usług związanych ze sprzedażą w kanale tradycyjnym i e-commerce, jak również ich integracją i obsługą w modelu wielokanałowym. Grupa jest notowana na GPW od 2005 r. (początkowo jako Tell).

(ISBnews)