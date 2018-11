Bank Pekao oczekuje wzrostu marży odsetkowej o 1-2 pkt bazowe kwartalnie



Warszawa, 07.11.2018 (ISBnews) - Bank Pekao oczekuje, że jego marża odsetkowa netto będzie rosła o 1-2 punkty bazowe kwartalnie, przy dalszej silnej akcji kredytowej - szczególnie w segmencie kredytów gotówkowych i hipotecznych oraz stabilnym koszcie finansowania, poinformowali przedstawiciele banku.

"Mamy dwucyfrowe wzrosty w kluczowych segmentach bankowości detalicznej oraz przyspieszenie w bankowości korporacyjnej - bardzo mocno stawiamy na cross-sell. Co więcej, jesteśmy w stanie osiągać te wyniki bez spadku marżowości. Rok do roku marża odsetkowa netto urosła o 5 pkt bazowych, czyli podtrzymujemy, że możemy rosnąc 1-2 pkt bazowe kwartalnie w zakresie marży" - powiedział prezes Michał Krupiński podczas konferencji prasowej.

Marża odsetkowa netto wyniosła 2,83% w III kw. 2018 r. wobec 2,79% rok wcześniej. Po 9 miesiącach tego roku marża wyniosła 2,83% wobec 2,78% rok wcześniej.

"W przyszłych kwartałach nie będziemy mieli już efektów zapadalności papierów wartościowych. Wzrost będziemy zawdzięczać pozytywnej dynamice po stronie detalu - rośniemy w kredytach, które mają najwyższą marżę. Na tym etapie nie zakładamy wzrostu po stronie stóp procentowych. Bez efektu stóp konsekwentnie będziemy poprawiać marżę miedzy 6 a 8 pkt bazowych rocznie" - wskazał wiceprezes Tomasz Kubiak.

Prezes podtrzymał cel otwarcia 400 tys. nowych rachunków w tym roku.

"Otworzyliśmy ponad 100 tys. rachunków w trzecim kwartale i 300 tys. w ciągu trzech kwartałów. Jesteśmy przekonani, że zrealizujemy cel 400 tys. nowych kont w tym roku" - powiedział prezes.

