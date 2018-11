Famur ma warunkową umowę na dostawę urządzeń do Chin za ok. 16,6 mln euro



Warszawa, 07.11.2018 (ISBnews) - Famur podpisał (jako sprzedający) z chińską firmą Shenhua Logistics Group Corporation Limited (kupujący) warunkową umowę na dostawę zestawu urządzeń klasy Mikrus do podziemnej eksploatacji niskich pokładów węgla kamiennego, podała spółka. Przewidywana wartość umowy może wynieść ok. 16,6 mln euro.

"Szczegółowe warunki realizacji umowy, w tym zakres dostaw, zostaną określone przez strony w załącznikach do umowy obejmujących kwestie techniczne i handlowe. Zgodnie z postanowieniami umowa wejdzie w życie po ostatecznym zatwierdzeniu przez strony załączników, o czym emitent poinformuje niezwłocznie w oddzielnym raporcie" - czytamy w komunikacie.

Przewidywana wartość umowy może wynieść ok. 16,6 mln euro. Famur równocześnie zastrzega, iż wskazana kwota będzie zależna od ostatecznie uzgodnionego przez strony zakresu dostaw, podano również.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Skonsolidowane przychody Famuru sięgnęły 1 459,6 mln zł w 2017 r.



(ISBnews)