PKN Orlen przekazał wozy laboratoryjne Krajowej Administracji Skarbowej



Warszawa, 07.11.2018 (ISBnews) - PKN Orlen przekazał dla potrzeb Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) trzy nowoczesne wozy laboratoryjne, a do końca listopada br. przekaże dwa kolejne pojazdy, poinformował prezes spółki Daniel Obajtek. Wartość jednego mobilnego laboratorium to ok. 1,5 mln zł.

"Dla nas jest to inwestycja. To są dziś 3 laboratoria, a do końca miesiąca będą kolejne 2, a w zeszłym roku przekazaliśmy również 2. W ciągu działania kilku miesięcy tych dwóch laboratoriów zebrały ok. 500 próbek i co piąta okazała się niewłaściwa" - powiedział Obajtek podczas konferencji prasowej.

"Jako PKN Orlen będziemy dalej inwestować, bo to opłaca się spółce, jak i Skarbowi Państwa" - dodał prezes.

Obajtek podkreślił, że pojawi się następny sprzęt dla urzędu, aby eliminować patologię, jaką jest mafia paliwowa oraz aby uszczelniać system podatkowy.

"Do końca grudnia będą podjęte konkretne decyzje dotyczące zakupu kolejnego sprzętu dla KAS" - dodał Obajtek.

"W 2018 r. również notujemy wzrosty dochodów podatkowych dzięki uszczelnieniu w stosunku do 2017 r. Laboratoria mobilne jeszcze lepiej przyczynią się do zmniejszenia luki podatkowej, która teraz wynosi 14%" - powiedział szef KAS Marian Banaś.

Obajtek zwrócił uwagę, że wolumen sprzedaży paliw od połowy 2015 r. do połowy 2018 r. wzrósł na rynku o 45% dzięki uszczelnieniu podatkowemu.

"W okresie od stycznia do września 2018 r. dochody podatkowe były w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. o ok. 17,2 mld zł, w tej kwocie dochody z VAT to ok. 5,5 mld zł, a wpływy z akcyzy to prawie 2,4 mld zł" - dodał Banaś.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)